宇垣美里、『ヤンドク！』で月9初出演！ セレブパリピドクター役を演じる「湖音波と沙羅がバチバチやり合うシーンがイチ視聴者としても楽しみ」
今夜2月9日21時放送の橋本環奈主演ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）第5話に、宇垣美里がセレブパリピドクター役で登場する。
【写真】バチバチな橋本環奈＆宇垣美里 『ヤンドク！』場面写真
本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（橋本）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント作品。
第5話では、またもクセ強ドクターが登場。初の“月9”出演となる宇垣美里がキラキラセレブ生活を楽しむパリピドクター・岩崎沙羅を演じ、何もかも正反対の湖音波と“バトる”ことに。さらに、工藤美桜、鈴木ゆうかが、共に沙羅に憧れる存在感ある女子を演じる。
ひょんなことから脳神経外科のスタッフルームに、セレブでパリピな空気感をまとった整形外科チームがやってくる。沙羅はスタッフルームに到着するやいなや「ここ雰囲気暗くない？空気よどみ過ぎ」と先制パンチを放つが…。
宇垣演じる岩崎沙羅は、整形外科医師。高価なブランドバッグや高級料理の写真などキラキラした私生活をSNSにアップしており、12万フォロワーを誇るリアルセレブドクターだ。カフェラテのグランデサイズを買って出勤するのがルーティン。ヤンキーマインドな湖音波とは正反対の性格で、二人が会話するたびに独特の緊張が走る。百貨店の外商を病院に呼び、休憩中にショッピングを楽しむつわものだが…。
宇垣は「パリピドクター役とお伺いし、最初はドキドキしながら台本をめくりましたが、読み終わる頃には華やかでマイペースなお嬢様ではありながら、芯の部分では問題意識を持って自分なりのやり方でより良い世界を目指して戦う沙羅のことが大好きになっていました」と語る。
工藤が演じるのは入院患者の大橋真由。頸椎（けいつい）症を患い沙羅の診察を受けていたが、脊髄動静脈奇形の症状も見られるように。沙羅のセレブパリピライフに憧れており、自身もSNSにハイブランドのバッグなどをアップするも、実際は日々の生活に困窮している…。
鈴木は整形外科の看護師・佐々木花音を演じる。花音も沙羅に憧れており、病院内では常に沙羅と共に行動し、時には一緒に高級料亭のケータリングでランチを楽しむことも。
ドラマ『ヤンドク！』は、フジテレビ系にて毎週月曜21時放送。
※キャストコメント全文は以下の通り。
◆宇垣美里
「パリピドクター役とお伺いし、最初はドキドキしながら台本をめくりましたが、読み終わる頃には華やかでマイペースなお嬢様ではありながら、芯の部分では問題意識を持って自分なりのやり方でより良い世界を目指して戦う沙羅のことが大好きになっていました。
橋本環奈さんを中心に明るくにぎやかな現場で、あっという間に緊張は吹き飛んで、短い時間ながら楽しんで『ヤンドク！』の世界に入り込むことができたように思います。湖音波と沙羅がバチバチやり合うシーンがどのような仕上がりになっているのか、イチ視聴者として楽しみです！
個性豊かな医師や患者と歯に衣着せぬ湖音波とのやりとりが魅力的だと思います。力強い啖呵にハッとして、明日もまた頑張るぞ！自分も思ったことを伝えるぞ！と勇気をもらっているのは私だけではないはずです」
◆工藤美桜
「真由は憧れを叶えるための努力はできる子ですが、かなり頑固で心の奥底で思っている本当の気持ちについ目を背けて向き合えず、逃げてしまう子です。ですが、沙羅先生への好きという気持ちや憧れがダダ漏れで、そういうところは可愛らしい部分だと思うので意識して演じました。
田舎育ちの真由は東京でのキラキラした生活に憧れを抱き、SNSに奮闘する毎日。理想と現実のギャップに悩み、本当の自分自身が見えなくなっています。そんな中で病気になってしまい悩んでいるところ湖音波先生と出会い、湖音波先生が真っ直ぐ向き合ってくれて、真由は自分の本当の気持ちに気付くことができるのか！？ぜひ注目してください！」
◆鈴木ゆうか
「初めての医療ドラマで、初めて看護師役をやらせていただきました。私が演じた花音という役は、沙羅先生に憧れている女の子だったので、沙羅先生の雰囲気に合わせて、キラキラ感を大切にしながら演じました。
撮影現場には珍しい医療器具がたくさん並んでいて、とっても興味津々の毎日でした！心温まる感動シーンはもちろん、パワフルで、爽快なテンポ感が魅力的なドラマだなと思っています。私が出演する第５話の放送も、ぜひ楽しみにしていてください！」
