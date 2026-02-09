現役看護師グラビアアイドル、ミニ丈のゴルフウェア姿が「スタイル抜群」「可愛すぎ」とネット騒然
現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、9日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。
【写真】現役看護師グラビアアイドルが「スタイル抜群」 水着姿、グラビアショットも（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。SNSでは美スタイル際立つ姿を度々披露し話題を呼んでいる。
今回は「月と3月はゴルフの回数多いから楽しみつつ頑張りたい」と、ミニ丈のゴルフウェア姿を披露。ファンからは「似合っていて素敵すぎる」「美脚で可愛い」などの声が集まっている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）
