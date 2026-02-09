¡Ö´ÉÍý¡×¤Ç¤â¡ÖÇËÌÇ¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÖÂè»°¤ÎÆ»¤òºÎ¤ì¡×¡½¡½¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¤Î´í¤¦¤¤»×ÁÛ¤¬À¤³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¥Ý¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤òÆ°¤«¤¹
¡Ò¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¼¡ÖÈ¿¥¥ê¥¹¥È¡×¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤ËÀ¤³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÂ÷¤¹¤Î¤«¡½¡½¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼ºÇ¶¯Åê»ñ²È¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿½ªËöÏÀ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼ºÇ¶¯Åê»ñ²È¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¤Î½ªËöÏÀ¤Ï¡¢À»½ñ¤äAI¡¢³ËÊ¼´ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¡²è¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤Ö¡£Èà¤¬ÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍýÀ¤Ë¤è¤ë´ÉÍý¼Ò²ñ¤ÈË½ÎÏ¤Ë¤è¤ëÇËÌÇ¡£¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÖÂè»°¤ÎÆ»¡×¤¬¤È¤ë¤Ù¤Æ»¤À¤È¸À¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê7Ëç¡Ë
¡¡¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡¢¡Ø¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¥ó¡Ù¤ò·ÐÍ³¤·¡¢¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë´õË¾¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦À¯ÉÜ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¾¯Ç¯¥ë¥Õ¥£¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼Èà¤Ï¿ÍÎà¤Î³èÏ©¤ò¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤ËÂ÷¤·¤¿¤Î¤«¡£¸½¼ÂÀ¯¼£¤ÎÂþÃæ¤Ø¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤½¤Î»×ÁÛ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡£
¢¨ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡Ø½ªËö¤È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¤·¤Æ½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹
¢¡¢¡¢¡
¡Ø¥¬¥ê¥ô¥¡¡¼Î¹¹Ôµ¡Ù¤â¡Ø¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¥ó¡Ù¤â¤Ê¤¼¡ÖÈ¿¥¥ê¥¹¥È¡×Åª¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊºîÉÊ²ò¼á¤ËÆþ¤í¤¦¡£ºÇ½é¤ÎºîÉÊ¡Ø¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡Ù¤Ï¶áÂå²Ê³ØÅªÀ¤³¦´Ñ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿17À¤µª¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÃøºî¤Ï¡¢¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÈ¿¥¥ê¥¹¥È¡×Åª¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÍýÁÛ¶¿¤È¤µ¤ì¤ë²Í¶õ¤Î¹ñ¥Ù¥ó¥µ¥ì¥à¤Ï¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë´°Á´¤Ê´ÉÍý¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ù¥ó¥µ¥ì¥à¤ÎÅý¼£¼Ô¥¸¥ç¥¢¥Ó¥ó¤ò¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ï¤³¤ÎºîÉÊÆâ¤Î¡ÖÈ¿¥¥ê¥¹¥È¡×¤È¤ß¤Ê¤¹¡£¿À³Ø¼Ô¤À¤Ã¤¿¥Ù¡¼¥³¥ó¤À¤¬¡¢¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ï¡Ö±£¤ìÌµ¿ÀÏÀ¼Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈëÃ(¤¤¤Ö¤«)¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡Ù1628Ç¯ÈÇ¤ÎÉ½»æ
¡¡¤³¤Î¥Ù¡¼¥³¥ó¤Îµ½âÖ(¤®¤Þ¤ó)¤ò¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¹ñ¶µ²ñ¤Î»Êº×¤À¤Ã¤¿¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Ï¸«È´¤¡¢¡Ö¥Ù¡¼¥³¥óÎ®¤ÎÈ¿¥¥ê¥¹¥È¿òÇÒ¡×¡¢¤Ä¤Þ¤êÌµ¿ÀÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö²Ê³Øµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë´ÉÍý¼Ò²ñ¡×¤Ø¤Î¿®Íê¤ò±Ñ¹ñ¤«¤éÄÉ¤¤Ê§¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥¬¥ê¥ô¥¡¡¼¤ÎÂè»°¤Î¹Ò³¤¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¶õ¤ËÉâ¤«¤ÖÅç¥é¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢²Ê³Ø¤Ï¿Í¡¹¤Î¹¬Ê¡¤Ë´óÍ¿¤·¤Ê¤¤¡Ö²Ê³Ø¤Î¤¿¤á¤Î²Ê³Ø¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¾å¤ÎÀìÀ©¹ñ²È¥Ð¥ë¥Ë¥Ð¡¼¥Ó¤Ç¤â²Ê³Ø¤Ï¿Í¡¹¤òµß¤ï¤º¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤¿¤Á¤ÏÇ÷³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè»Í¤Î¹Ò³¤¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢²Ê³Ø¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¹ñ¥Õ¥¦¥¤¥Ì¥à¤Ï¡¢¥Æ¥£¡¼¥ë¤Î²ò¼á¤Ç¤Ï¡¢Ìµ¿ÀÏÀ¤ÎÅ¯³Ø¤¬»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÅÂåÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÁ´ÂÎ¼çµÁ¹ñ²È¤ÏÇÏ¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¥Õ¥¦¥¤¥Ì¥à¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢¸µ¿Í´Ö¡Ê¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤Î²¤½£¿Í¤¿¤Á¡Ë¤Ï²ÈÃÜ¡Ê¡Ö¥ä¥Õ¡¼¡×¡Ë¤ËÂÄ(¤À)¤·¡¢ÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ø¥¬¥ê¥ô¥¡¡¼Î¹¹Ôµ¡Ù¤¬Äó¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìµ¿ÀÏÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æó¤Ä¤Î¼Ò²ñ¥â¥Ç¥ë¡¢¡²Ê³Øµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë´ÉÍý¼Ò²ñ¤È¢Ë½ÎÏÅª¤ÊÁ´ÂÎ¼çµÁ¹ñ²È¤À¡£Âè»°¤ÎÆ»¤ò¼¨¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥Õ¥£¥Õ¥È¤Ï¥Ë¥Ò¥ê¥º¥à¤È»æ°ì½Å¤À¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸½¼Â¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢19À¤µª¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¡¢ÅÅÏÃ¡¢¼«Æ°¼Ö¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ³×¿·¤¬¥Ù¡¼¥³¥óÅª¤Ê¡Ö°ÂÁ´¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ê¡×µ»½Ñ´ÉÍý¼Ò²ñ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢20À¤µª¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤¬Í½¸À¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÌµ¿ÀÏÀ¤ÎÁ´ÂÎ¼çµÁ¹ñ²È¡¢¥½Ï¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¤ä³Ë¤ÎÈ¯ÌÀ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÍÎà¤ÏÁ´ÌÇ¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¥Æ¥£¡¼¥ë¤ÏÏÀ¤¸¤ë¡£Á´ÌÇ¤Î´íµ¡¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥ó¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¹½ÁÛ¡×¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Ï¹ñÏ¢¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¥Æ¥£¡¼¥ë¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¡ÖÈ¿¥¥ê¥¹¥È¡×Åª¤Ê¡Ö´ÉÍý¡×¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿ÍÎà¤Ïµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1980Ç¯Âå¤ÎÎäÀï²¼¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¡Ö´ÉÍý¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò¼çÂê¤Ë¤·¤¿¥à¡¼¥¢¤Î¡Ø¥¦¥ª¥Ã¥Á¥á¥ó¡Ù¤Ï¡¢³Ë¤Î¶¼°Ò¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ç¡Ö´ÉÍý¡×¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤òÌä¤¦¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊÃæ¤Î¡ÖÈ¿¥¥ê¥¹¥È¡×¡¢¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥§¥¤¥È¤Ï¡¢ÊÆ¥½¤Î³ËÀïÁè¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¿ÍÎà¶¦ÄÌ¤ÎÅ¨¡×¤È¤·¤Æµ¶¤Î¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤Î¹¶·â¤òµ¶Áõ¤·¡¢¿ÍÎà¤Î°ìÉô¤ò»¦³²¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊ¿ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¡²
¡¡³ËÇúÃÆ°Ê¹ß¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¥Ù¡¼¥³¥óÅª¤Ê²Ê³Øµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÊ¿ÏÂ¤È°ÂÁ´¡×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥ô¥§¥¤¥È¡á¡ÖÈ¿¥¥ê¥¹¥È¡×¤Ï¶²ÉÝ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Î¤À¤È¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ï¸À¤¦¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î°ì¿Í¡¢Á±°¤ÎÂ¸ºß¤ò¿®¤¸¤ë¥í¡¼¥ë¥·¥ã¥Ã¥Ï¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÀï¤ò°¤È¤ß¤Ê¤·¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨¥Ï¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤³¤Î¿¿¼Â¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤¬¡¢Ìµ»Ä¤Ë»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¡Ö¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î²Ê³ØÍÊ¸îÅªÈ¿¥¥ê¥¹¥È´Ñ¤ò¸å´ü¶áÂå¸þ¤±¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡×¸ùÀÓ¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¥ê¥¹¥È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤º¡ÖÈ¿¥¥ê¥¹¥È¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÛ£Ëæ¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¥à¡¼¥¢¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¾¯¡¹ÈãÈ½Åª¤À¡£
¡¡¿ÍÎà¤Î³èÏ©¤ò¼¨¤¹¤Î¤Ï¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤Î¥ë¥Õ¥£¡©
¡¡¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆË¾¤Þ¤·¤¤Âè»°¤ÎÆ»¤Ï¡¢¡Ö¿À¤òµá¤á¤ëÃÎ¡×¤È²Ê³Øµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡¢¿®¶Ä¤È²Ê³Ø¤¬Ì·½â¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÂè»°¤ÎÆ»¤ò¼¨¤¹ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ï¡¢°ì¸«¥¥ê¥¹¥È¶µ¤È´Ø·¸¤Î¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÆüËÜ¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢800Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹âÅÙ¤Ê²Ê³Øµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¤ÍÎ¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÀ¤³¦À¯ÉÜ¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Î²ÉÆ¬(¤«¤È¤¦)À©À¯ÉÜ¤Î»ÙÇÛ¼Ô¥¤¥à¤³¤½¤¬¡ÖÈ¿¥¥ê¥¹¥È¡×¤À¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãç´Ö¤È¤ÎÍ§¾ð¤òÉð´ï¤Ë¥¤¥à¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¥ë¥Õ¥£¤Ë¡¢¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ï¥¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤µ¤ì¤ë²Ê³Ø¼Ô¥Ù¥¬¥Ñ¥ó¥¯¤Î¿®¤¸¤¿²Ê³Øµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëµßºÑ¤¬¡¢¥ë¥Õ¥£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÏÀ¹Í¤ÎºÇ¸å¤Ë°úÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ê¥Þ¥¿¥¤18:3¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤¬¡¢Å·¤Î¹ñ¤Ç°ìÈÖ°Î¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÄï»Ò¤ËÊ¹¤«¤ì¡¢¥¤¥¨¥¹¤¬Åú¤¨¤¿¡Ö¿´¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·è¤·¤ÆÅ·¤Î¹ñ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤[1]¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤À¡£ºÇ¤â¾®¤µ¤Â¸ºß¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤Ë¿ÍÎà¤Î³èÏ©¤ò¸«¤ë¤³¤Î·ëÏÀ¤Ï¡¢¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÎÍýÇ°¤ËÉä¹ç¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¶Ë¤á¤Æ¥¥ê¥¹¥È¶µÅª¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£
ÍýÀ¤Ç´ÉÍý¤¹¤ëÆ»¤Ç¤â¡¢Ë½ÎÏ¤ËÁÊ¤¨¤ëÆ»¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Âè»°¤ÎÆ»¤òºÎ¤ì
¡¡°Ê¾å¤Ç¸«¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¿ÍÊ¸Åª¶µÍÜ¤È¥Ê¡¼¥ÉÅª¼ñÌ£¤¬ËþºÜ¤Î½ªËöÏÀ¤Ë¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä¥é¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÏÅöÏÇ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥£¡¼¥ë¤Î¹ÔÆ°¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½ªËö¤ÎÀÜ¶á¤È¿ÍÎà¤ÎºÎ¤ë¤Ù¤Êýºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æ¥£¡¼¥ë¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨¤Ï¡¢Ìó20Ç¯Á°¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¡¼¥·¥¢¥ó¡¦¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ê¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹Åª½Ö´Ö¡Ë¡×¡Ê2007Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦ÏÀ¹Í¤Ë¤¹¤Ç¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏÀ¹Í¤Ï9.11Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢2004Ç¯¤Ë¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬³«ºÅ¤·¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÇÈà¤¬È¯É½¤·¤¿ÆâÍÆ¤À¡£Á°Ç¯2003Ç¯¤Ë¡¢¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Î´Æ»ë¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ²ñ¼Ò¥Ñ¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¤Ç´¶¤¸¤¿À¾²¤¶áÂå¼Ò²ñ¤Î´íµ¡¤Ï¡¢¥Æ¥£¡¼¥ë¤Î³èÆ°¤ò¶¯¤¯Æ°µ¡¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Æ¥£¡¼¥ë¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡¢Æó¤Ä¤ÎÂÐÎ©¤¹¤ëÆ»¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¶¹¤¡ÖÂè»°¤ÎÆ»¤òºÎ¤ì¡×¤ÈÂ¥¤¹·Á¼°¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¥Æ¥£¡¼¥ë¤Î¼ÂºÝ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤È½Å¤Ê¤ë¡£¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¥ê¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢¶¦ÏÂÅÞ»Ù»ý¤Î¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ï¡¢º¸ÇÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±»þ¤ËÅì³¤´ß¤ÎWASP(¥ï¥¹¥×)¤äÌÕÌÜÅª¤ÊMAGA(¥Þ¥¬)¤Î¤è¤¦¤Ê±¦ÇÉ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÂè»°¤ÎÆ»¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¿·¤¿¤Ê±¦ÇÉ¡×¤È¤¤¤¦¼«¸ÊÇ§¼±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡Æ±ÍÍ¤ÎÂè»°¤ÎÆ»¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¡¢Ë½ÎÏ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¡¼¥·¥¢¥ó¡¦¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×¤Ç¤â¸²Ãø¤À¡£Ë½ÎÏ¤òÍýÀ¤Ç´°Á´¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë·¼ÌØ¼çµÁ¡Ê¡áÂè°ì¤ÎÆ»¡Ë¤òµ½âÖ¤È¤·¤ÆÂà¤±¡¢ÇË²õÅª¤ÊË½ÎÏ¡Ê¡áÂèÆó¤ÎÆ»¡Ë¤âË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂà¤±¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Âè»°¤ÎÆ»¤È¤·¤Æ¡ÖË½ÎÏ¤ÏÉÔ²ÄÈò¤À¤È¤¤¤¦¿¿Íý¤ò¿µ½Å¤Ë°·¤¤¤Ê¤¬¤éÅý¼£¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤¹¤ë¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÂè»°¤ÎÆ»¤â¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥£¡¼¥ë¤¿¤Á¥Æ¥Ã¥¯±¦ÇÉ¤Î¼«¸ÊÇ§¼±¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤Ë¡Ö¥«¥Æ¥³¡¼¥ó¡ÊÍÞ»ß¤¹¤ë¤â¤Î¡Ë¡×¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡Âè»°¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î½ªËöÏÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¥«¥Æ¥³¡¼¥ó¡ÊÍÞ»ß¤¹¤ë¤â¤Î¡Ë¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥«¥Æ¥³¡¼¥ó¡ÊÍÞ»ß¤¹¤ë¤â¤Î¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢¿·ÌóÀ»½ñ¤Î¡Ö¥Æ¥µ¥í¥Ë¥±¤Î¿®ÅÌ¤Ø¤ÎÂèÆó¤Î¼ê»æ¡×¡Ê2:6-7¡Ë¤ËÍ³Íè¤·¡¢¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬»×ÁÛÅª¤Ë°Íµò¤¹¤ë¥ë¥Í¡¦¥¸¥é¡¼¥ë¤ä¥«¡¼¥ë¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤¬¿¼¤á¤¿¶½Ì£¿¼¤¤³µÇ°¤À¡£
¡¡¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤Î¹Í¤¨¤ë¡Ö¥«¥Æ¥³¡¼¥ó¡×¤È¤Ï¡¢½ªËö¤¬¶á¤¤»þ´ü¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò°ú¤±ä¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢º®ÆÙ¤Î¤Ê¤«¤ÇÃá½ø¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¶¯¸¢ÅªÂ¸ºß¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÆ±»þÂå¤Î¡Ö¥«¥Æ¥³¡¼¥ó¡×¤ò¥Ò¥È¥é¡¼¤Ë¸«½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤Ë¤½¤ì¤¬²á¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬¥È¥é¥ó¥×¤Ë¡Ö¥«¥Æ¥³¡¼¥ó¡×¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¥À¥¦¥µ¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¥Æ¥£¡¼¥ë¤³¤½¡¢¸½Âå¤Î¡ÖÈ¿¥¥ê¥¹¥È¡×¤ËÀ¤³¦»ÙÇÛ¤Î¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌä¤¦¼Ô¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Ã¼Åª¤Ë¥Æ¥£¡¼¥ë¤³¤½¡ÖÈ¿¥¥ê¥¹¥È¡×¤À¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤âSNS¾å¤Ë¤Ï»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½¼ÂÀ¯¼£¤ò¤âÆ°¤«¤¹¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë
¡¡¤Þ¤¿ÆÈºÛ¼ÔÀë¸À¤ò¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¹ñÆâ¤äÂ¾¹ñ¤ËÍÍ¡¹¤ÊË½ÎÏ¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ä¤±¡¢¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ï¡¢ÂèÆó¤ÎÆ»¤ÎÁ´ÂÎ¼çµÁ¡á¡Ö¥Ï¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡ÊºÇ½ªÀïÁè¡Ë¡×¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤âÅöÁ³¤¢¤ê¤¦¤ë¤À¤í¤¦¡£²Ã¤¨¤Æ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤È·ë¹ç¤·¤¿¥¥ê¥¹¥È¶µ¤¬¡¢ÇÓ³°Åª¤ÊË½ÎÏ¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¥É¥é¥¤¥Ö¤µ¤»¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¥Ñ¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥È¡¼¥ë¥¥ó¤Î¡Ø»ØÎØÊª¸ì¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²áµî¤äÌ¤Íè¤ò¸«ÄÌ¤·¡¢¿Í¡¹¤ò´Æ»ë¤Ç¤¤ëËâË¡¤ÎÀÐ¡Ö¥Ñ¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥¢¡×¤â¤Þ¤¿¡¢°°Õ¤¢¤ë¼Ô¤ËÁà¤é¤ì¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤òÇËÌÇ¤ËÆ³¤¤¦¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï¸½ºß¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤É¡¢¹ñ²ÈÃ±°Ì¤Î·³»ö³èÆ°¤Î¤¿¤á¤ËÀ½ÉÊ¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¸½¼Â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âè»°¤ÎÆ»¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Âè°ì¡¢ÂèÆó¤ÎÆ»¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¤Î´í¸±¤ÊÆ»¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó²Ê³Øµ»½Ñ¤È¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿Î¾µÁÀ¤ò¹¥¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ï¡ÖÈ¿¥¥ê¥¹¥È¡×¡ÊÂè°ì¤ÎÆ»¡Ë¤Ë¤â¡Ö¥«¥Æ¥³¡¼¥ó¡×¡ÊÂè»°¤ÎÆ»¡Ë¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ÈÈà¤Ï¸À¤¤¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥«¥Æ¥³¡¼¥ó¡×¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤ë¡£AI¤â¤Þ¤¿¡ÖÈ¿¥¥ê¥¹¥È¡×¤Î¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¥«¥Æ¥³¡¼¥ó¡×¤Î¸õÊä¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ï¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·³»ö´ØÏ¢´ë¶È¤ò·Ð±Ä¤·¡¢ÆÈºÛ¼Ô¤ò»Ö¸þ¤¹¤ëÂçÅýÎÎ¤ÎÊäº´¤ËÉô²¼¡ÊJD.¥ô¥¡¥ó¥¹¡Ë¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö´ÉÍý¡×¤Ï¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÂè»°¤ÎÆ»¤òºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¤À¤í¤¦¡£¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤Ç¥ë¥Õ¥£¤¬µßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ë¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÏÍÄ¤Ê»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥ê¥¹¥È¤ËÊï¤¦³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤¿¤¯¤â¤Ê¤ë¡£
[1] ¡Ø¿·¶¦Æ±Ìõ ¿·ÌóÀ»½ñ¡ÙÆüËÜÀ»½ñ¶µ²ñ¡¢1987Ç¯ÈÇ¡£
¡ÊÌøß· ÅÄ¼Â¡Ë