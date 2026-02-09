北陸新幹線に乗って福井駅にやってくると、たくさんの恐竜さんが迎えてくれる。なぜかというと、昔々の太古の昔、福井には恐竜が暮らしていたからだ。

なんだかウソのような話だが、実際に化石が見つかっているというのだから本当なのだろう。だから駅前には、たくさんの恐竜さんがようこそ福井へと旅人を歓迎してくれるのだ。

そして、県立の恐竜博物館はいまや福井を代表する観光スポットになっている。

恐竜さんがお出迎えする山間の終着駅

恐竜博物館は、福井駅からえちぜん鉄道勝山永平寺線というローカル線に乗って、九頭竜川沿いを揺られること約1時間。終点の勝山駅に着いて、そこからまたバスに乗り継いで。トータルの所要時間はだいたい1時間30分といったところだろうか。



子どもたちの夏休みや大型連休中にはバスに乗りきれないほどになるそうだ。が、やってきたのが雪のちらつく真冬の福井。さすがに勝山駅までやってくるお客はあまりいなかった。バスを待つ勝山駅前にも恐竜さんがいるのだが、みんな駅の中で寒さをしのぐ。雪の中の恐竜は大迫力でも、恐竜博物館は真冬に来るものではないのかもしれない。

勝山駅は九頭竜川沿いの小さな終着駅で、川の向こうには勝山の市街地が広がっている。だから、駅の周りには取り立てて何があるわけでもない。まるでこの駅は、恐竜博物館のためにあるような。そんな印象を抱く、北陸の終着駅である。

……と、そんなこんなのえちぜん鉄道勝山駅。やってきた目的は、実は恐竜ではない。いまは終着駅になっているけれど、その昔はまだ先に線路が延びていたのだ。

52年前に消えたナゾの廃線

だいいち、恐竜博物館がオープンしたのは2000年のこと。恐竜博物館がなかった頃、えちぜん鉄道勝山永平寺線は京福電鉄越前本線と名乗っていた。京福といえば、京都は嵐山までの電車、通称“嵐電”を走らせている鉄道会社だ。

その京福の前身、京都電燈が福井県内で電力事業を営んでいた縁で1914年に開業させたのが、京福越前本線だ。京福は他にも三国芦原線や永平寺線など複数の路線を福井県内に走らせている。

そして、越前本線は1918年に勝山駅からさらに南下して、大野盆地は大野市の中心部に位置する京福大野駅（開業時は大野三番駅）まで延伸開業したのだ。勝山〜京福大野間は1974年に廃止された。さらに2003年には京福が福井県内の鉄道事業から撤退し、第三セクターのえちぜん鉄道に引き継がれている。

廃止されて半世紀以上が経って、さらに経営体制も一新したいまとなっては、もはや京福電車が勝山から大野まで走っていたことを知る人も少なくなっているに違いない。が、半世紀前だろうと廃線は廃線。いったいどんなところを走っていたのか、雪道を辿ってみることにしよう。

九頭竜川沿いの道路を歩く

さっそく勝山駅から、恐竜博物館行きのバスに背を向けて、廃線跡の旅。といっても、勝山駅はすっかり様子を変えていかにも終着駅然としている。そもそも線路の車止めの先には工場のような大きな建物が建っていて、線路が続いていたなど想像もできない有様だ。

古い航空写真を見れば、工場の脇をすり抜けるように線路があったようだから、きっと廃線後にその跡地まで工場が拡張したのだろう。工場を抜ければ、その先で九頭竜川沿いの道路へと廃線跡は合流する。

福井県を代表する大河の脇を、のんびりとローカル電車が走っていた……。そんな光景をつい思い浮かべてしまう。現在の勝山永平寺線とてお客はそれほど多くない。きっと、京福電車の現役時代も列車の中はガラガラだったのだろうか。

切通しの中を抜けてゆくと…

九頭竜川沿いの道路はすぐに山の端っこを削ったような切通しの中を抜けてゆく。実はこの切通し、もともとは京福電車のトンネルがあったところだ。約40mという短いトンネル。

ただ、どうしてか1940年に川沿いの際を通るルートに変更している。きっと、道路を通すための線路切り替えだったに違いない。はじめは道路もトンネルを通っていたが、2車線に拡幅する際にトンネルの上の部分を取り払って切通しに改めたという。

そんな歴史を知って歩く切通し。ちゃんとした歩道があるわけでもない（というか歩道があっても雪が積もっているからよくわからない）県道でも、そこがかつての鉄道トンネルだったと思えば感慨もひとしおだ。

新しく付け替えられた線路の後は草むら（というか雪道）になってほんのり残っているような。用水路を渡る小さな橋のようなものも遠目に確認することができる。

もはやホームは跡形もない

切通しを抜けた先は、やや開けた田園地帯だ。その中をカーブしながら南に通り抜ける県道が、そのままかつての廃線跡なのだろう。

蓬生(よもぎ)という駅があったあたりに来ても、特に痕跡などは残っていない。その先の県道とテラルふれあいロードが交差するあたりは、ちょっとした町になっている。大泉駅があったのがその交差点。まるでバス停のような小さな集落の玄関口だったのだろうか。

それから先も、しばらく田園地帯の中を走ってゆく。南に小高い山が見えてくると、その裾に沿うように県道は進む。このあたりは九頭竜川沿いの河谷平野だ。

対岸には勝山の町。国道157号は川の向こう側を走っている。いわば、京福電車は勝山盆地と大野盆地を結ぶ“裏ルート”だったのだ。

さらに進んで山がぐっと川沿いに迫ってくると、それにあわせて廃線跡も東にカーブ。途中で県道と分かれ、廃線跡は山にへばりつくようにして少しずつ上り勾配を登ってゆく。この先にも、ルートが変更された歴史を持つ区間が待っている。

まるごと残ったトンネル跡

開業当時は山肌の崖の上を走っていた。しかし、1924年にトンネルが掘られていくらか直線的なルートに変更された。すぐ脇を大河が流れる崖っぷちを走っていては、たびたび災害にもさらされたのだろうか。

新しく掘られたトンネルは約520m。勝山駅の近くではトンネルがなくなり、こちらでは新たにトンネルに。どちらも開業してからさほど時間をおかずにルートを変更している。そのあたり、京福電車の試行錯誤だったのかどうなのか。

そしてそのトンネルは、出入口がどちらも丸ごと残っている。すぐ脇を国道157号のトンネルがぶち抜いているのだが、そちらに転用されることもなかったようだ。

さすが天下の国道、雪が降っていてもトラックなどがひっきりなしに走っている。が、そんなクルマたちもすぐ脇を廃線跡のトンネルがあるなんて知るよしもない。

さすがに廃トンネルの中に入り込むほどの勇気はない。なんだかコウモリとかおっかない野生動物の巣になっているんじゃないかという気がするのだ（というか不法侵入ですしね）。

だから、山と川のわずかなスキマを通る道路を迂回する。このあたりに鉄道が走っていたこともあったのだと思えば、雪だろうが何だろうがどうってことはないのだ。

川を渡って恐竜街道へ

山を越え、赤根川を渡ってからは恐竜街道と名付けられた県道がそのまま廃線跡だ。普通の2車線道路なのだが、よくよく見ると西側の歩道が妙に幅広い。古い航空写真と重ねれば、どうやらこの歩道が廃線跡のようだ。

道路と並行して走っていたローカル私鉄。運転士さんや車掌さんは、少しずつ道路側の交通量が増えてお客が減ってゆく移り変わりを肌で感じていたのかもしれない。

県道沿いに、新在家・中津川という駅があったが痕跡はない。田園地帯から市街地に入ると県道からは外れてまっすぐ進み、JR越美北線の下を潜る。道路が越美北線を潜るすぐ脇にも小さなガーター橋があった。

その下はちょうど車両1両分の幅がピッタリと合いそうな雪道が続く。ローカル私鉄と国鉄のローカル線の共演、などというシーンがあったのかどうか。

国鉄とクルマ社会に敗れた廃線

京福電車の越前本線勝山〜京福大野間は、1974年に廃止される。その役割は、福井の市街地と勝山盆地、そして大野盆地を結ぶこと。特に大野は譜代の名門・土井氏4万石の城下町をルーツに持つ、福井県山間部を代表する都市だ。福井市内と大野盆地を結ぶ交通機関は、かつて京福電車しかなかったのである。

ところが、1960年に国鉄越美北線が開通する。すると、勝山を経由せずに直接福井と大野が結ばれた。

さらにこの頃には地方都市にもクルマ社会の波が押し寄せる。そうなってしまえば、輸送力の小さなローカル私鉄に勝ち目はなかった。かくて1974年、京福勝山〜京福大野間は、国鉄とクルマ社会という強力な敵を前に敗れ去ったのだ。

大野の中心市街地に入ってきた京福電車の廃線跡は、町の中央部を南北に抜ける県道240号線沿いをゆく。大野口駅は貨物専用の駅。その先が終点の京福大野駅だ。

廃止後に京福バスの営業所になったが、駅舎はその後取り壊されて金融機関になっていた。それもいまはなくなって、税理士事務所になった。

廃止から50年以上が経っているのだから、入れ替わりが重なっているのもあたりまえ。だが、なんだか地方都市の悲哀を感じてしまう。

町中を歩く人の姿はほとんどなく…

この京福大野駅（の跡）からJR越美北線の越前大野駅までは、歩くとざっと20分。雪の降る大野の町中を歩いている人の姿などほとんど見かけない。だいたい地元の人は、クルマで移動するのが当たり前なのだろう。

そんな大野の町の西端の山の上には、大野藩の藩庁だった越前大野城がある。条件に恵まれれば、雲海に浮かぶ“天空城”になることもある観光名所のひとつだ。

だから、もしもいまも京福電車が現役だったなら。恐竜博物館を訪れて、その足で京福電車に乗って大野にも立ち寄って、などという旅が気軽にできたのだ。ついでにいえば、越美北線で福井方面に向かえば織田信長に滅ぼされた朝倉氏の一乗谷屋敷跡。そんな旅が難しくなってしまったのはいささか残念だ。

が、まあクルマに乗ってしまえば恐竜博物館も大野城も、めちゃくちゃ楽ちんで回ることができるのですが。

撮影＝鼠入昌史

