¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡ÛÆüËÜÀª1¹æ¡ª´Ý»³´õ¡¢Å·¹ñ¤ÎÊì¤ËÂ£¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¡Ö³Í¤Ã¤¿¤è¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤éÊó¹ð¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê2026Ç¯2·î7Æü¡¡¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥ºHS¡á107¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï7Æü¡¢¥Ð¥ë¥Ç¥£¥Õ¥£¥¨¥á¤Î¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ý»³´õ¡Ê27¡áËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬97¥á¡¼¥È¥ë¡¢100¥á¡¼¥È¥ë¤Î261¡¦8ÅÀ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£Âç²ñÆüËÜÀª¥á¥À¥ë1¹æ¡£ÆüËÜ½÷»Ò¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ï¡¢18Ç¯Ê¿¾»Âç²ñ3°Ì¤Î¹âÍüº»Íå¡Ê29¡á¥¯¥é¥ì¡Ë°ÊÍè2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌë¶õ¤Ë±¦·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£´öÂ¿¤Î»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ä¤«¤ó¤ÀÇ°´ê¤Î¥á¥À¥ë¡£´Ý»³¤Ï¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë°ËÆ£¤È¹âÍü¤Î¶»¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¤³¤À¤Þ¤¹¤ëÂç´¿À¼¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤¡£Ì´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤¿¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÎÞ¤Ç¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£À¨¤¯»þ´Ö¤â¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¡×
¡¡¥È¥Ã¥×¤ÈÈôµ÷Î¥´¹»»Ìó0¡¦5¥á¡¼¥È¥ëº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿2²óÌÜ¡£ÂÎ¢Á´ÂÎ¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤ë´¶³Ð¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤Æ½õÁöÏ©¤Ø¡£Èô¤Ó½Ð¤·¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ö¤¤¤±¤ë¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¡£¥á¥À¥ë¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë100¥á¡¼¥È¥ë¤Î²ñ¿´¤ÎÈôÌö¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡98Ç¯Ä¹Ìî¸ÞÎØ¤Î4¥«·î¸å¡¢´Ý»³¤ÏÄ¹Ìî¡¦ÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤Ï¾®³Ø1Ç¯À¸¡£¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ±³ØÇ¯¤ÏÃË»Ò2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤¤ÊÂæ¤ËÄ©¤à¤È¤¡¢ÀèÆ¬¤òÀÚ¤ë¤Î¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ´Ý»³¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø¤Þ¤Ç»ØÆ³¤·¤¿ÌîÂô²¹Àô¥¹¥¡¼¥¯¥é¥Ö¤Îºû²¬ÍÎ²ð¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤Ï¡Ö´õ¤¬ºÇ½é¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÃË»Ò¤ÏÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¸å¤«¤éÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤à¡£³èÈ¯¤Ê¾¯½÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÓ»³¹â¹»¡¢¤½¤·¤ÆÌÀÂç¤È½çÄ´¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤·¤«¤·»îÎý¤¬½±¤¦¡£ÂåÉ½Æþ¤ê¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤¿22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÎÌó4¥«·îÁ°¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÃåÃÏ¤ÎºÝ¤ËÅ¾ÅÝ¡£º¸É¨Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¿´¤ÏÀÞ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë²¸»Õ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÉü³è¤·¤Þ¤¹¡×¤Î°ìÊ¸¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÏÊâ¤¯¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆÍÁ³º¸É¨¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤ÆÂÎ¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤¿¤³¤È¤â°ìÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤ËÌá¤ì¤Ð¡¢º£ÅÙ¤Ï¶²ÉÝ¿´¤È¤ÎÆ®¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈô¤Ö¤³¤È¤òÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ù¤¨¤Ï¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤Î»þ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¡¦¿®»Ò¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿¤«¤Ç°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡£ÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£½é¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤Î¤¿¤á»¥ËÚ¤Ë¤¤¤¿»þ¤ËÍÆÂÎ¤¬µÞÊÑ¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï»¥ËÚ¤ËÌá¤ê¡¢Áòµ·¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë»È¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ó¤ÊÊì¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·¹ñ¤ÎÊì¤¬¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£³Í¤Ã¤¿¤è¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤éÊó¹ð¤·¤¿¤¤¡×¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¶»¤Ë¸÷¤ë¥á¥À¥ë¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡¡Ô¡ÖÂ¤ÎÎ¢¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ÇµÞÀ®Ä¹¡ÕÌÀÂç»þÂå¤«¤é´Ý»³¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿ËÌÌî·úÀß¡¦²£ÀîÄ«¼£´ÆÆÄ¡Ê59¡Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤¬¶¯¤ß¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¥±¥¬¤ÇËÌµþ¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¸å¤ÎÎý½¬¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÈô¤Ó»Ï¤á¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£µ¨¡¢½éÍ¥¾¡¤«¤é6¾¡¤ÈÌö¿Ê¡£²£Àî´ÆÆÄ¤¬¤½¤Î¼ç°ø¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬¡ÖÂ¤ÎÎ¢¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤À¡£ºòµ¨¤«¤é½õÁö»þ¤ËÂÎ¢Á´ÂÎ¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢½Å¿´¤¬°ÂÄê¡£½õÁö»ÑÀª¤âÌó5¥»¥ó¥ÁÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢Èôµ÷Î¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ú´Ý»³´õ¥¢¥é¥«¥ë¥È¡Û
¡¡¡ùÀ¸Ç¯·îÆü¡¡1998Ç¯¡ÊÊ¿10¡Ë6·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©ÌîÂô²¹ÀôÂ¼½Ð¿È¤Î27ºÐ¡£
¡¡¡ù¥µ¥¤¥º¡¡1¥á¡¼¥È¥ë61¡£
¡¡¡ù·ÐÎò¡¡¾®4¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¡£Ä¹Ìî¡¦ÈÓ»³¹â¡¢ÌÀÂç¤ò·Ð¤ÆËÌÌî·úÀß¤Ë½êÂ°¡£
¡¡¡ù¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î½÷»ÒÉô°÷¡¡ÌÀÂç¥¹¥¡¼ÉôÆþÉô»þ¡¢½÷»ÒÉô°÷¤Ï´Ý»³°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ÎÀ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¶áÎÙ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¡£Ä«ÂÎÁà¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë7»þ¤Ë¤ÏËèÆüÎÀ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢1Ç¯»þ¤Ë¤ÏÎÁÍý¤äÁÝ½ü¤ÎÅöÈÖ¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡¡¡ùºÂÁµ¡¡4Ç¯Á°¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó3¥«·î¤Ë1²ó¤Û¤É¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ª»û¤Ë½Ð¸þ¤¯¡£ÈôÌöÄ¾Á°¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÂ©¤òÅÇ¤¤¤Ã¤Æ½¸Ãæ¤¹¤ë¡£
¡¡¡ùÀ³Ê¡¡Éé¤±¤º·ù¤¤¤ÇË°¤À¡£
¡¡¡ù¼ñÌ£¡¡¥¸¥ã¥ó¥×°Ê³°¤Î¼ñÌ£¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºî»³·ûÅÍ¥³¡¼¥Á¤«¤é¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¡£º£Ç¯½é¤á¤Æ±óÀ¬¤Ë¥²¡¼¥àµ¡¤ò»ý»²¤â¡¢¥Ï¥Þ¤é¤ºÇäµÑÍ½Äê¡£
¡¡¡ùÌîÂôºÚ¡¡¶¿ÅÚÎÁÍý¤Î¹¥¤ß¤Ï¡¢ÄÒ¤«¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤ê·Ï¡×¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤Ä¤±¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ùºÂ±¦¤ÎÌÃ¡¡¤½¤³¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¢¤¨¤Æºî¤é¤Ê¤¤¡£
