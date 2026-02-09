強い寒気の影響で、日本海側を中心に大雪となりました。普段雪の少ない地域でも雪が積もっていて、東京都心でも積雪しています。大雪のピークは過ぎたとみられ、日本海側の雪の範囲は次第に狭まる予想ですが、雪が弱まったあとも、交通への影響やなだれ、落雪などに十分な注意が必要です。

■路面凍結に十分な注意を

9日（月）朝も冷え込みが厳しく、全国のほとんどの観測地点で氷点下となりました。関東では観測史上最も低くなった所もあります。路面の凍結によるスリップ事故などに十分な注意が必要です。橋の上や歩道橋の上、トンネルの出入り口、日陰などは特に凍りやすい場所です。車で移動する際は、冬用タイヤやチェーンをご準備ください。また、歩く際も滑りにくい靴で、両手を空けて慎重に歩くようにしてください。通勤通学は時間に余裕を持っておくのが良さそうです。

■きょうの全国天気

北海道から北陸は午前を中心に雪が降るでしょう。松江など西日本の日本海側もはじめ雪の残る所がありそうです。雪下ろしの際の事故には十分にご注意ください。作業は2人以上で声を掛け合いながら行うようにお願いします。太平洋側は天気が回復して広く晴れるでしょう。

■予想最高気温

北海道や青森は昼間も0℃を下回る予想です。そのほかの地域も10℃に届かない所がほとんどですが、きのう8日（日）に比べれば幾分寒さが緩みそうです。東京都心はきのう8日（日）より7℃高い、9℃の予想です。

■きょう9日（月）の各地の予想最高気温

札幌 ：-2℃ 釧路 ：-2℃

青森 ：-1℃ 盛岡 ：0℃

仙台 ：3℃ 新潟 ：4℃

長野 ：1℃ 金沢 ：4℃

名古屋：8℃ 東京 ：9℃

大阪 ：7℃ 岡山 ：9℃

広島 ：8℃ 松江 ：8℃

高知 ：10℃ 福岡 ：8℃

鹿児島：11℃ 那覇 ：16℃