雪の季節である。

とは言っても、東京で雪が降るのはせいぜい年に数回。積もるほど降ることはめったにない。だから、冬に雪国を訪れても、まともに歩くのも覚束ない。足元を確認しながらよちよちと歩くことになる。

そんなわけだから、ひとたび雪が降れば東京などでは大変なことになる。それが雪国から見ればとるに足らない降雪量であっても、交通網はズタズタに。電車のダイヤは乱れに乱れて駅は人で溢れる。

雪を恐れて出控えているのか、タクシーもなかなかやってこない。だいたい、雪道を歩く靴なんて持っていないから、すぐにすってんころりんである。

なぜ雪国の鉄道網はビクともしないのか

ところが、雪国では少々の雪などものともせずに日常を保つ。毎日のように雪が降るのだから当たり前といえば当たり前。人もクルマもいつも通りに町を行き交い、鉄道ネットワークもよほどの大雪でもない限りは普通に動いている。雪国とそれ以外では町の作りも暮らしている人の考え方もまるで違っているのだろう。

雪の季節の雪国が、当たり前の日常を続けてゆく。それは、慣れているから……だけではない。しっかりした準備と対策が、雪国の日常を守っている。たとえば、鉄道だ。雪の季節も鉄道を走らせるためには、いったいどのような対策がなされているのだろうか。



なぜ雪国の鉄道は「平常運転」を保てるのか？ 撮影＝鼠入昌史

「雪の季節を迎える前に、まず今年の冬はどのようなルールで運用していくのかをしっかり認識し、運行判断や除雪などの対策につなげていきます」

こう教えてくれたのは、越美北線の越前大野駅長を務めるJR西日本の小林広志さんだ。入社直後に関西圏で駅員を経験したのちは、故郷でもある北陸で車掌や運転士、また在来線や新幹線の駅業務に従事してきた。いわば、“鉄道の雪対策のスペシャリスト”である。

雪国の駅長さんが“いちばん恐れていること”

「多少の雪ならば運行できますが、大量の積雪ではもちろん走れない。いちばん怖いのは、走っている列車が途中で動けなくなって立ち往生してしまうこと。そうならないように、予報を踏まえて運行の可否を判断しています」

実際、越前大野駅に取材で訪れた当日も、越美北線は越前大野〜九頭竜湖間で運転を見合わせていた。越前大野駅周辺ではときに雪がちらつく程度。しかし、「列車を運行していると、途中で停まってしまう可能性があるために運行を見合わせています」（小林さん）というわけだ。

福井（越前花堂）〜九頭竜湖間を結ぶ越美北線は、比較的雪の影響が小さい平野部から山間部へと分け入ってゆくローカル線だ。福井駅周辺では雪が降っていなくても、終点近くは大雪ということも珍しくない。

「北陸も広いもので、場所によって結構違うんですよね。越美北線だけでも山間部の駅では異常に雪の量が増えるところがあって。越前大野では5cm程度の積雪でも、例えば越前下山では40cmということもあるんです」

こうしたピンポイントの積雪状況などを踏まえながら、運行の可否から除雪作業の段取りなどを判断しているのだ。

社員総出で除雪を行うことも

雪が降れば、とうぜん除雪もしなければならない。道路には自治体などが委託する除雪車が走る。鉄道も線路の上はラッセル車が雪を掻き、ホームの上などもJRが委託する事業者によって除雪されている。これもまた、降雪時間や量の予報データを踏まえた計画が欠かせないという。

「ラッセル車を走らせるにしても、2時間後から大雪が降るというのにそれより早く走らせては意味がない。同時に、ラッセル車を動かせる社員は他の路線も同時に担当しているので、それも考えながら、いつラッセルを出すのかを考える必要があります。

ホームの雪は、無人駅もカメラで状況を注視して、必要ならば係員を手配する。雪の季節はそういうことをずっとやっている感じですね」（小林さん）

だいたい大雪が降るのは真夜中だ。夜中は列車も走らずお客もいない。始発列車に備えてラッセル車で線路を除雪し、ホームの除雪を終えなければならないのだ。

ホームの除雪は委託事業者に委ねてはいるものの、大雪が見込まれれば現業部門だけでなく支社の間接部門の社員も総動員。夜更けからすべての駅の除雪を行っている。委託業者よりも早く現地に向かうことができるからだ。

もちろん、駅長の小林さんもスコップを手に無人駅に向かう。行ける人が除雪に行く、総力戦だ。

「雪が降ると、駅まで行くのも大変なんですよね。クルマを運転して向かうのですが、深夜3時とかだから道路もまだ除雪されていない。どこからどこが道路なのかもわからなくなるんです。

除雪車の後ろをゆっくり付いていって、なんとか駅にたどり着く。そこからスコップや除雪機で雪を掻く。ホームや線路だけでなく、踏切道も除雪しないといけないので、大雪の予報があるときには本当に大変です」

一度停めたら終わり…緊迫の最前線

予報の精度は年々向上している。何時から何時までの間に20cmの積雪、など具体的な予報もわかる。だが、結局はその雪を除雪するには人の手を介さなければどうしようもないというわけだ。JR西日本では、無人でホーム上の除雪をする除雪機の導入を目指しているが、現時点ではまだ実用化はされていない。

北陸新幹線が敦賀まで達し、北陸エリアの幹線だった北陸本線は大部分が第三セクターに移管された。現在、北陸で残っているJR線は運転本数の少ないローカル線が大半だ。この“運転本数の少なさ”も、雪対策ではネックになるという。

小林さんは、「雪が降っているときには、とにかく列車を停めずに一定のペースで走り続けることが肝要なんです」と話す。

「一度積もってしまったらラッセル車の出番ですが、降り続けている状況では運行中の列車がラッセル代わりになって除雪しながら走ってくれます。ただ、一度停まってしまうとどんどん雪が積もって動けなくなってしまう。だから、停めるのがいちばんマズイんです」

その点、運転本数が1日に10往復もない越美北線のようなローカル線では、列車と列車の間に線路上にたっぷり雪が積もってしまう、などということもあるわけだ。そうなればとうぜん除雪しない限りは運行は不可能。雪が降り続ける限りは、運転を見合わせざるを得ない。

一方、かつては特急列車が盛んに行き交っていた北陸本線のような大動脈は、話が違う。運転本数が多いため、よほどの大雪でもなければ列車を比較的安定して走らせることができるというわけだ。

とはいえ、雪が降る中で停めずに走らせるのも簡単なことではない。列車を停めざるを得なくなるリスクがいくつも転がっているようだ。

たとえば、線路沿いに生えている竹が雪の重みで線路上に倒れてくることがある。そうなれば当然列車は走れない。係員を派遣して竹を伐採して除去し……としているうちに雪が積もって身動きが取れず、なんてことになってしまうのだ。

「雪で道路なのか線路なのかがわからなくなって、踏切から線路に入ってきちゃうクルマがときどきあるんです。踏切道に雪が積もって盛り上がって、クルマが立ち往生したりとか……。

また、北陸本線のような特急が盛んに走っている路線では、特急が各駅停車を追い抜くときに、風圧で車体にくっついていた雪の塊を落とすことがあります。それが運行の障害になることもあるので、雪が降っているときには特急でも追い抜きをしないようにしましょう、といった対策もしています。

遅くはなるけど、動けなくなるよりはいいよね、ということで」

氷点下ではブレーキが効きにくくなることも

雪の中、せっかく順調に運転していても、何らかのアクシデントで一度停まってしまうと係員が現場に行って対応して、その間にまた雪が積もって列車が動けなくなり、除雪している間にも雪が降り続けて……と、悪循環。

越美北線は非電化だが、電化路線では架線からパンタグラフを通じて電力を得る。ところが、降雪時には、雪の重みでパンタグラフが下がってしまい、電力を得られなくなるというトラブルも起こりうる。また、氷点下になればレールがまるでアイスバーンのようになってブレーキが効きにくくなることも珍しくないという。

雪国の雪の季節の鉄道は、どこまでいっても雪との戦いなのだ。小林さんも、駅長として部下の管理や駅の日常業務を続けながら、そこに雪との戦いが加わる。大雪が予想されると、休日でも出勤することが珍しくないという。それも、深夜の除雪作業だったり。

「ホームに50cmも積もっていたら、降りようと思ったお客さまも降りられない。いくらご利用の少ない駅でも、そこが駅であり、列車が走っている以上はしっかりと。そもそも北陸に住んでいる人は、鉄道に限らずみんな雪と戦っているんですからね」

ちなみに、大動脈の北陸新幹線。こちらになると、ほとんど雪に悩まされることはないという。雪を溶かす設備から降った雪を溜めておく設備まで、あらゆる最新鋭の設備が整っている。おかげで、警報級の大雪が予想されていても、事前に運休するようなことはほとんどない。雪が降ることを前提にすべてが設計されているのだ。

「新幹線はまったく別世界ですね。私は2025年10月に越前大野駅に赴任したのですが、それ以前は福井駅で新幹線の業務をしていました。なので、最新の設備からそれとは正反対のところに。越美北線は、ポイントの切り替えも係員が手でやっているようなところですから。でも、これはこれで人が動かしているという実感もあるんですよ」

ともあれ、雪国の鉄道がそんじょそこらの降雪ではビクともしないのは、こうした雪対策の経験と備えがあるからだ。日常を守るために、今日も今日とて鉄道員たちは雪と戦い続けているのである--。

