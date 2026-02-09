『名探偵津田』で話題のセクシー女優、“美谷間”チラ見せで“デビュー2周年”を感謝「駆け抜けた2年。まだまだ私らしく…」
セクシー女優の矢埜愛茉が8日、自身のXを更新。デビュー2周年を迎え、感謝の言葉をつづった。
【写真あり】『名探偵津田』で話題のセクシー女優・矢埜愛茉の近影と“デビュー2周年”報告全文
矢埜は“美谷間”チラ見せの写真とともに「2月6日で矢埜愛茉としてデビューして2年が経ちました」と報告。「駆け抜けた2年。まだまだ私らしく頑張っていきたいと思います」と意気込み、「いつも応援していただきありがとうございます…!!!」と感謝した。
この投稿に「綺麗です」「卒業作品めちゃくちゃ良かったです。さらなるご活躍祈念しております」「名探偵津田に是非また出演を！津田さんめちゃくちゃ喜んでましたし笑」などのコメントが寄せられている。
矢埜は、13年間にわたってグラビアアイドルや舞台俳優として幅広い芸能活動を展開し、中でもグラビアの分野では“日テレジェニック2014”に選ばれるなど活躍。24年にセクシー女優へと転身。昨年12月に放送されたお笑いコンビ・ダイアン・津田篤宏による、人気企画「名探偵津田」の新作「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」に“セクシーな幽霊”役で出演し、大きな話題となった。
