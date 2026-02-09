「背の高い順」に並ぶ

海上自衛隊・舞鶴地方総監部は2025年2月4日、外観が異なる3隻の護衛艦が横並びに係留されている様子を公式Xで公開しました。

舞鶴基地は日本海を睨む海上自衛隊の重要拠点。第3護衛隊と第14護衛隊に所属する護衛艦が定係港としており、艦艇が縦列に並ぶ長大な桟橋「北吸係留所」が特徴です。

公開された画像は、ミサイル護衛艦「あたご」の旗甲板から北吸係留所を臨む、艦艇の乗員以外は撮影することが難しいアングル。ミサイル護衛艦「みょうこう」、汎用護衛艦「ふゆづき」、多機能護衛艦「あがの」が横並びで係留されています。横並びの係留は通称「目刺し係留」とも言われ、各艦の外観や高さの違いが良く分かります。

舞鶴地方総監部は2025年10月にも補給艦「ましゅう」の艦橋から北吸係留所を臨む光景を公式Xで公開し、注目を集めていました。今回の投稿に対してSNSでは「イージス艦、ミニイージス艦、最新鋭ステルス艦！頼もしい」「背の高い順に並んでる」「撮影する場所も難易度も上がっていく..」などといったコメントが寄せられています。