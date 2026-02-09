国境を越えた師弟愛――銅メダルの中国選手が日本人コーチに捧げた感謝「あなたは僕の人生を変え続けている」【冬季五輪】

表彰式では木村、木俣と健闘を称えあった(C)Getty Images

熱い師弟関係だ。

現地時間2月7日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ビッグエア決勝がリヴィーニョ・スノーパークで行われ、木村葵来は金メダル、木俣椋真は銀メダルを獲得。日本勢がワンツーフィニッシュを飾る一方で、2022年北京五輪金メダルのスー・イーミン（中国）は銅メダルに終わった。

表彰台で木村の頭に手をやり、祝福する姿でも注目を集めたスー。さらにその後、公式インスタグラムを更新すると、日本人コーチの佐藤康弘氏に銅メダルを掛けさせた一枚に始まり、舞台裏で熱いハグを交わしている動画などと、笑顔が弾けた二人の姿を公開している。

文面には、「誕生日おめでとう」と書き始め、「あなたが僕の人生を変えてくれた」と4年前の言葉を回想。「絶頂期も、どん底にいる時もあなたがそばにいてくれたこと、それを幸運に思うし、心から感謝している。あなたが僕にとってどれほど大切な存在か、言葉では言い表せない」と強調した。