「寒さの概念は存在しない」40歳の五輪王者が歓喜の脱衣！　連覇直後の異様な熱狂に海外メディア驚愕「最終章にふさわしい強烈なワンシーン」【冬季五輪】

カールが度肝を抜くパフォーマンスを披露した

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子パラレル大回転が現地時間2月8日に行われ、オーストリアのベンヤミン・カールが金メダルを獲得し、前回北京大会に続いての連覇を達成した。五輪の頂点の立った喜びから、王者はレース直後、驚きのアクションで世界の注目を浴びている。

韓国のキム・サンギョムと争った決勝、わずかの差で先にフィニッシュラインを越えたカールは、ボードとグローブを外すと、上半身に身に着けていたウェアなどの衣類をすべて脱ぎ捨て、左右の拳を力強く握りしめながら雄叫びを上げた。その後、キム・サンギョムと抱擁を交わし健闘を称え合うと、カールは再び大声を張り上げ、さらに雪上に身体を投げ出し、喜びを表現していた。

五輪では自身4つ目のメダル獲得。2大会連続で金メダルに輝いた40歳のパフォーマンスには海外メディアも目を丸くする。米紙『New York Post』もカールの喜びの様子を報じている。

自らの肉体をアピールするようなポーズをとる五輪覇者の写真も掲載する同メディアは、「オーストリアのスノーボーダー、ベンヤミン・カールにとって、『寒さ』という概念は存在しないようだ」などと綴っている。