「妊娠中に公園で貧血になった私。見知らぬ女性に『お子さんを見ています』と言われ任せたら」（東京都・70代女性）
東京都在住の70代女性・Sさんが感謝を伝えたいのは、子育て中に出会った見知らぬ女性。
再会できると思っていたが、二度と会うことはなくて......。
＜Sさんからのおたより＞
第二子妊娠8か月のころのことです。
その日は近所の公園で長男を遊ばせていました。
すると途中で貧血を起こし、冷汗と吐き気で気を失いそうになって......。
「どのお子さん？」
その時、隣に座っていた方に声をかけられました。
｢どのお子さん? 見ていますので、横になっていて大丈夫ですよ｣
お陰様で目を瞑って休む事ができて、暫くして状態が落ち着き助かりました。
また公園で会えると思っていましたが、近所の方ではなかったのか再会できず......。
きちんとしたお礼も出来ませんでしたが、あの時の貴女は天使のようでした。
有り難うございました。
