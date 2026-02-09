東京都在住の70代女性・Sさんが感謝を伝えたいのは、子育て中に出会った見知らぬ女性。

あの時はありがとう…伝えたい感謝の気持ち

再会できると思っていたが、二度と会うことはなくて......。

＜Sさんからのおたより＞

第二子妊娠8か月のころのことです。

その日は近所の公園で長男を遊ばせていました。

すると途中で貧血を起こし、冷汗と吐き気で気を失いそうになって......。

「どのお子さん？」

その時、隣に座っていた方に声をかけられました。

｢どのお子さん? 見ていますので、横になっていて大丈夫ですよ｣

お陰様で目を瞑って休む事ができて、暫くして状態が落ち着き助かりました。

また公園で会えると思っていましたが、近所の方ではなかったのか再会できず......。

きちんとしたお礼も出来ませんでしたが、あの時の貴女は天使のようでした。

有り難うございました。



誰かに伝えたい「あの時はありがとう」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

