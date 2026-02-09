ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹¤Î½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁªµó¤ÇµÈÂ¼Á°ÃÎ»ö¤È²£»³Á°»ÔÄ¹¤¬ÅöÁª³Î¼Â¡¡2ÅÙÈÝ·è¤ÎÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Ë3ÅÙÌÜÄ©Àï¤Ø
ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹¤Î½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁªµó¤ÇÁ°ÃÎ»ö¤ÈÁ°»ÔÄ¹¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÅöÁª¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÅÔ¹½ÁÛ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë°Õ»Ö¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçºåÉÜÃÎ»öÁªµó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¤ÇÁ°¿¦¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤Ê¤É3¿Í¤¬Î©¸õÊä¡£
Âçºå»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦ÉûÂåÉ½¤ÇÁ°¿¦¤Î²£»³±Ñ¹¬¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤Ê¤É5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¿¦¤Î2¿Í¤ÏÁá¡¹¤ËÅöÁª³Î¼Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤ËºÆÄ©Àï¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌ±°Õ¤òÌä¤¦¤¿¤á¤È¤¹¤ëÁªµóÀï¤Ë¡¢¼çÍ×À¯ÅÞ¤Ï¡ÖÂçµÁ¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¸õÊä¼Ô¤ÎÍÊÎ©¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Ï2015Ç¯¤È20Ç¯¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2¿Í¤Ï2027Ç¯4·î¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÙÌÜ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£