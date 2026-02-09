2月8日、高知競馬場で行われた5R・土佐有楽特別（3歳・ダ1400m）は、永森大智騎乗の2番人気、クスダマ（牡3・高知・雑賀正光）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のカツテナイオイシサ（牡3・高知・雑賀正光）、3着にジョウショーボビー（牡3・高知・雑賀正光）が入った。勝ちタイムは1:31.9（良）。

レース序盤、クスダマにカツテナイオイシサ、ミアソレイユ、キーゴールドらが続いて先団を形成。3コーナー過ぎ、クスダマとカツテナイオイシサが後続を離しにかかり、外から位置取りを上げたジョウショーボビーがそれを追って最終コーナーを通過。直線で早くから抜け出したクスダマに、ゴール前で懸命に伸びたカツテナイオイシサが迫るも、クスダマが1馬身差で振り切って勝利。土佐水木特別に続く準重賞逃げ切り連勝を収めた。2着にカツテナイオイシサ、3着にジョウショーボビーと続いて雑賀正光厩舎が上位3着を独占の結果となった。

「力を付けてきている」

1着 クスダマ

永森大智騎手

「前回もスタートは速かったのですが、今回はそれ以上でした。カツテナイオイシサ（2着）より前で競馬できたのも良かったですし、馬も力を付けてきているのを感じます」

クスダマ 11戦3勝

（牡3・高知・雑賀正光）

父：ヘンリーバローズ

母：リアルアーネスト

母父：Consolidator

馬主：内田玄祥

生産者：グランド牧場

【全着順】

1着 クスダマ

2着 カツテナイオイシサ

3着 ジョウショーボビー

4着 バリジグリー

5着 オーシンミリオン

6着 ルゼンチ

7着 シェエム

8着 キーゴールド

9着 オリヴィオリヴィ

10着 キンデアポチャン

11着 ミアソレイユ

12着 アピールパワー