¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡Ù¿·Í½¹ðÊÔ¤¬¸ø³« ¨¡ ÁêËÀ¥í¥Ã¥­ー¤Ï¡ÖÈëÌ©¤Î»Å³Ý¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸¶ºî¼Ô

¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¼ç±é¡¢Âç¿Íµ¤SF¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡Ù¤è¤êÍ½¹ðÊÔÂè3ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÌÇË´¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤¿ÃÏµå¤Î±¿Ì¿¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿Ãæ³Ø¤Î²Ê³Ø¶µ»Õ¤¬¡¢±§Ãè¤Î²Ì¤Æ¤ÇÆ±¤¸ÌÜÅª¤ò»ý¤ÄÌ¤ÃÎ¤Ê¤ëÀ¸Ì¿ÂÎ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤È¤â¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ¸Î¶¿¤òµß¤¦¨¡¨¡¡£º£²ó¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¥é¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥°¥ìー¥¹¡Ê¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¡Ë¤È¡¢°ÛÀ±¿Í¤ÇÅ·ºÍ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥í¥Ã¥ー¤¬¡¢»Ñ·Á¤ä¸ÀÍÕ¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¡¢å«¤ò¿¼¤á¤Æ¤æ¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¥°¥ìー¥¹¤¬ÃÏµå¤«¤é11.9¸÷Ç¯Î¥¤ì¤¿±§Ãè¤Ç½Ð²ñ¤¦¥í¥Ã¥ー¤Ï¡¢¤¤¤ï¤ÐËÜºî¤Î¡È¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼çÌò¡É¡£´äÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤«¤é¡Ö¥í¥Ã¥ー¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢¥°¥ìー¥¹¤ÈÆ±¤¸¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¤¡¢¤ä¤¬¤Æ¼ïÂ²¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¸¶ºî¾®Àâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë½ÅÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤¬¡¢±Ç²èÈÇ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤Ç¤½¤Î»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤êËÜºî¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥£¥¢ー¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¼¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿´¸¯¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤«°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£¡ÖÈà¤ÎÂ¸ºß¤ÏÈëÌ©¤Î»Å³Ý¤±¤ÎÎà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¥Ïー¥È¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¹¡£¥í¥Ã¥ー¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡×¡£
±Ç²è¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡Ù¤Ï2026Ç¯ 3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë Á´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¸ø³«¡£¼ïÂ²¤òÄ¶¤¨¤¿Æó¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¡È´ñÀ×¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤ËÃíÌÜ¤À¡£
