¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¦ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤ÇÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤â¸«¤Ä¤á¤ëÃæ¤Ç½é¤á¤Æ¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±µåÃÄ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÎÀ¾ÅÄÎ¦ÉâÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤È¤È¤â¤ËÌó£±»þ´Ö£³£°Ê¬¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Î¥Ã¥¯¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿Â¼¾å¡£¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È»þÂå¤ÎËÜ¿¦¤Ç¤â¤¢¤ë»°ÎÝ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢»þº¹¥Ü¥±¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥¢¥¤¥à¥°¥Ã¥É¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÊÖ»ö¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¡¡¥×¥ê¡¼¥º¡ª¡×¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡¼¡ª¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£À¾ÅÄ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÌäÂê¤Ê¤¯¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£