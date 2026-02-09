将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催・報知新聞社ほか）五番勝負第３局が８日、千葉・野田市の関根名人記念館で指された。挑戦者の西山朋佳女流二冠（３０）＝白玲、女流王将＝が福間香奈女流名人（３３）＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に勝利し、対戦成績３勝０敗で３期ぶりに女流名人位を奪還した。

◆戸辺誠七段の目 福間さんと西山さんの将棋は毎回ハイレベル。本局も中盤のねじり合いがすごく面白かったです。勝負所は西山さんの８４手目△７五角でした。福間さんが▲６七玉と上がって勝負に出る、いわゆる“顔面受け”。サッカーで言うと、ＧＫが出ていってＦＷと１対１になる形になりました。

福間さんには持ち駒に銀があったので、▲６七銀とＤＦを１枚投入した方が手厚かったと思いました。その後△６九歩成、△６六歩と流れるようなドリブルから、９６手目の△７七銀不成で飛車を奪われました。福間さんとしては誤算の展開でした。

今シリーズで感じたのは、西山さんの序盤の作戦面の妙です。３局とも向かい飛車。振り飛車党の福間さんが普段指し慣れてない居飛車に誘導して、力をフルに発揮させない展開に持っていったことが、タイトル奪還の要因のひとつとなりましたね。（談）

◆戸辺 誠（とべ・まこと）１９８６年８月５日、福島・喜多方市出身。３９歳。加瀬純一七段門下。１２歳で奨励会入りし、２００６年に２０歳でプロデビュー。０９年に将棋大賞の新人賞を受賞。弟子に小山直希四段ら。