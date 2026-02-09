西武の育成２年目、ラマル外野手（１９）が８日、今季の支配下昇格を誓った。

一冬を越え、一回りも二回りも大きくなって帰ってきた。大阪桐蔭では４番も経験し、２４年育成ドラフト３位で西武に入団。シーズン中は「筋肉維持」がメインだった大阪桐蔭時代のトレーニングから一転、プロ入り後は「常に強化みたいな感じ」と食らいつく内にどんどん肉体改造。昨年１月の入寮時に比べて体重は１３キロ増え、９８キロに。あおむけの状態で「前は１、２回しか上がらなかった」という４０キロのダンベルを「１０回３セットとか余裕で出来る」までにパワーアップ。打撃練習でも「『入らないな』と思った時にも意外と（スタンドに）入ったり」と確かな手応えを感じている。

２年目に入り、後輩もできた。２度目の春季キャンプは「慣れてきて流れが分かるので練習に集中できるようになってきた」。もちろん今季は、「支配下に上がることが一番の目標」だ。「結果残してアピールして、チームの勝利に貢献できるような選手になりたい」。強い覚悟を胸に、まずは今春をけがなく走り抜く。