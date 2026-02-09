¹â»Ô¼«Ì±ÅÞ¡¢½°±¡Áª°µ¾¡¤âÄÉ¤¤É÷¡Ä2026Ç¯¡ÖÀ½Â¤¶È¡×¤Î»þÂå¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ³ô¡Ö½Å¹©¶ÈÌÃÊÁ4Áª¡×
2·î8ÆüÌë¡¢ÅêÉ¼¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¤¿½°±¡Áª¡£¥á¥Ç¥£¥¢³Æ¼Ò¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÄê¿ô¤Î²áÈ¾¿ô¤ò³ÍÆÀ¤¬³Î¼Â¤Ê¾õ¶·¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ê8Æü22»þ»þÅÀ¡Ë¡£¤³¤ÎÆ°¤¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ³ô¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö½Å¹©¶È¡×ÌÃÊÁ¤À¡£¡Ø2ÇÜ³ô¡¦3ÇÜ³ô¤¬¤Ý¤³¤Ý¤³À¸¤Þ¤ì¤ë ¤Î¤ó¤Ó¤êÆüËÜ³ôÅê»ñ¡Ù¤ÎÃø½ñ¤â¤¢¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¢¤µ¤«¤¨¤À¤¤¤¯¤³»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
2026Ç¯¤ÎÆüËÜ³ô¤Ï¡ÖÀ½Â¤¶È¡×¤ËÃíÌÜ
2026Ç¯¤ÎÆüËÜ³ô»Ô¾ì¤ÏÁêÂÐÅª¤ËÀ½Â¤¶È¤¬Í¥°Ì¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÀ¸À®AI¡×¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥¯¥é¥¦¥É¤Ê¤É¤¬¼çÆ³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2026Ç¯¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦À½Â¤ÁõÃÖ¡¦¼«Æ°²½µ¡³£Åù¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÁ°²ó¤Îµ»ö¤Ç¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢ÀºÌ©µ¡³£¡¢À½Â¤ÁõÃÖ¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Îµ»½Ñ¡¦¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÆüËÜ³ô¤ÎÀ½Â¤¶È¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯10·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¡×¡ÊËÉ±Ò¡¦·ÐºÑ°ÂÊÝ¡¦ËÉºÒ¡Ë¤È¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñ¡×¡ÊÀèÃ¼µ»½Ñ¡¦¿·µ»½ÑÎ©¹ñ¡Ë¤òÃì¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î¤Î¡ÖÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¡×¤Ç·èÄê¤µ¤ì¤¿½ÅÅÀ17Ê¬Ìî¡ÊÀïÎ¬Ê¬Ìî¡Ë¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÀºÌ©µ¡³£¡¢ÁõÃÖ¡¢ÁÇºà¡¢Â¤Á¥¡¦½Å¹©¡¢ËÉ±ÒÁõÈ÷¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Î¶¯¤ß¤ÈÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÀ½Â¤¶È¡×¤È¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¤¯¤¯¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌÃÊÁ¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢²¿²ó¤«¤ËÊ¬¤±¤ÆÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶ÈÌÃÊÁ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¤Ï¡Ö½Å¹©¶È¡×ÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¼õÃí³ÈÂç¤Ø¤ÎÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¯¡Ö½Å¹©¶È¡×
¡Ö½Å¹©¶È¡×¤Ï¡¢½ÅÎÌ¤äÍÆÀÑ¤ÎÂç¤¤ÊÀ½ÉÊ¡¦ÀßÈ÷¤òÀ½Â¤¤¹¤ë»º¶È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ç¤ËÂ¤Á¥¶È¡¢µ¡³£À½Â¤¶È¡ÊÂç·¿¹©ºîµ¡³£¡¦½Åµ¡¡¦È¯ÅÅÀßÈ÷¤Ê¤É¡Ë¡¢Å´Æ»¤Ê¤É¤Î¼ÖÎ¾À½Â¤¶È¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¢ËÉ±Ò´ØÏ¢¤Ê¤É¤ò»Ø¤·¡¢Á¡°Ý¡¦¿©ÉÊ¡¦»¨²ß¤Ê¤É¤Î·Ú¹©¶È¤ÈÂÐÈæ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹©¾ì¡¦ÀßÈ÷Åê»ñ¤¬É¬Í×¤Ç»ñËÜ½¸Ìó·¿¡¢À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤¬Ê£»¨¡¦Â¿ÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢´ð´´»º¶È¤È¤·¤Æ¹ñ²È¤Î·ÐºÑ¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
Á°½Ò¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤¬·Ç¤²¤¿17¤ÎÀïÎ¬Ê¬Ìî¤Ç¤ÏËÉ±Ò»º¶È¡¢Â¤Á¥¡¢¹Ò¶õ¡¦±§Ãè¤Ê¤É¤¬½ÅÅÀÅê»ñÂÐ¾Ý¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢´ßÅÄÀ¯¸¢»þÂå¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿ËÉ±ÒÈñGDPÈæ2%¤È¤¤¤¦ÏÈ¤ò¡¢2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¤ÇÁ°ÅÝ¤·Ã£À®¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢2035Ç¯¤ËÇ¯´Ö·úÂ¤ÎÌ¤ò¸½ºß¤ÎÌó2ÇÜ¡Ê2024Ç¯907ËüÁí¥È¥ó ¢ª 1800ËüÁí¥È¥ó¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¡¢ÆüËÜÁ¥¼ç¤Î¼ûÍ×¤ò¹ñÆâ¤Ç¤Û¤ÜÏÅ¤¤¡¢À¤³¦¥·¥§¥¢¤òÌó2³ä²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹Â¤Á¥ºÆÀ¸¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢½Å¹©¶È¤Ë¤ÏÀ½ÉÊ¼õÃí³ÈÂç¤Ø¤ÎÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÇØ·Ê¤«¤é¡Ö½Å¹©¶È¡×»º¶È¤Ï¹ñÆâ¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¸½ºß¤Î´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢³¤³°Çä¾å¹â¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤Â¾¤ÎÀ½Â¤¶È¤è¤êÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÁª¹¥¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½Å¹©¶ÈÌÃÊÁ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ³ô»þ²ÁÁí³Û¥é¥ó¥¥ó¥°10°Ì¤¬ÌÜÁ°¤Ë
¢£»°É©½Å¹©¶È¡¡¡ÊÅì¥×¡§7011¡Ë
Áí¹ç½Å¹©¶È¹ñÆâºÇÂç¼ê¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ê¥¬¥¹¥¿¡¼¥Ó¥ó¡¦¸¶»ÒÎÏ¡Ë¡¢ËÉ±Ò¡¦±§Ãè¡¢¹Ò¶õ¡¢Â¤Á¥¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£2010Ç¯ÂåÈ¾¤Ð°Ê¹ß¡¢»ö¶È¤Î¸«Ä¾¤·¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢2021Ç¯¹©ºîµ¡³£¤«¤éÅ±Âà¡Ê¸½¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤ØÇäµÑ¡Ë¡£2023Ç¯¥¸¥§¥Ã¥ÈÎ¹µÒµ¡¡Ö»°É©¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¸¥§¥Ã¥È¡×¡ÊµìMRJ¡Ë»ö¶È¤òÃæ»ß¤·¤¿°ìÊý¡¢2024Ç¯»°É©ÅÅµ¡¡ÊÅì¥×¡§6503¡Ë¤ÈÈ¯ÅÅµ¡Ê¬Ìî¤Ç»ö¶ÈÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï¹ñÆâ¸þ¤±Î¦¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÀßÈ÷»ö¶È¤Î¾ùÅÏ¤â¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â²¼¤Ï¡¢AI´ØÏ¢¤ÎÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤ËÈ¼¤¦¹â¸úÎ¨¤ÊÈ¯ÅÅÍÑ¥¬¥¹¥¿¡¼¥Ó¥ó¤Î¼ûÍ×Áý¡¢¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ´ØÏ¢¤Î¼ûÍ×ºÆ³«¤¬È¼¤¤¡¢2025Ç¯9·î´üËö¤Î¼õÃí»Ä¤¬11Ãû±ß¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¯ºö¤Î¸å²¡¤·¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢»þ²ÁÁí³Û¤¬5Ç¯¤Ç13ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ³ô¤Î»þ²ÁÁí³Û¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì10°Ì¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÞ¤Ê»þ²ÁÁí³Û¾å¾º¤ÇPER¤¬60ÇÜ¡¢PBR¤¬6ÇÜ¤òÄ¶¤¨¡¢³ä¹â´¶¤â´¶¤¸¤ë¿å½à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì»þÅª¤ÊÂç¤¤ÊÄ´À°¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¤½¤ì¤ÏÇã¤¤¾ì¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»°É©½Å¹©¤ÈÈæ¤Ù¤Æ³ä°Â´¶
¢£IHI¡¡¡ÊÅì¥×¡§7013¡Ë
¤«¤Ä¤Æ¤Î¾¦¹æ¤Ï¡ÖÀÐÀîÅçÇÅËá½Å¹©¶È¡×¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤·¤Ï¤ê¡×¤Ê¤É¤ÈÎ¬¤µ¤ì¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤è¤¦¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ò¶õ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤òÍ¤·¡¢¶¶ÎÂ¤Ê¤É³¤³°Âç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÁí¹ç½Å¹©¶È¤Ç¹ñÆâÂè2°Ì¤Î»þ²ÁÁí³Ûµ¬ÌÏ¤Ç¤¹¡£²ÐÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥Ü¥¤¥é¤Ê¤É¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ØÏ¢¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¹©»öÍÑ¥·¡¼¥ë¥É·¡¿Êµ¡¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢¡¢¹Ò¶õ¡¦±§Ãè¡¦ËÉ±Ò´ØÏ¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÎÏ¤Î¹Ò¶õ¡¦±§Ãè¡¦ËÉ±Ò»ö¶È¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¼ûÍ×¸º¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯3·î´ü¤Ç¤ÏÁ°Ç¯ÅÙÈæ2ÇÜ¤ÎÇä¾å¹â¤Ë¤Ê¤ê¡¢Çä¾å¹âÁ´ÂÎ¤Î3Ê¬¤Î°ì¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£
PER¤Ï30ÇÜÄøÅÙ¡¢ROE¤¬20%Ä¶¤Ç¡¢»°É©½Å¹©¶È¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥Ð¥ê¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î³ä°Â´¶¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2025Ç¯9·îËö¤Ç1:7¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤ä¤äÇã¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÄ¶È¤ÏÂ¤Á¥¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÎÅìµþ¡¢Ë½§¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥É¥Ã¥¯ ¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈË½§¡×¤Ï¤«¤Ä¤ÆIHI¤ÎÂ¤Á¥½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÅìµþÂè°ì¹©¾ì¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÖÂ¤Á¥ÉÔ¶·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þÂå¤¬¤¢¤ê¡¢Â¤Á¥¹©¾ì¤ò¼êÊü¤·¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤â¤¤¤¨¤ëÊÑ²½¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¡¦¿åÁÇ¡×¤ÎËÜÌ¿
¢£Àîºê½Å¹©¶È¡¡¡ÊÅì¥×¡§7012¡Ë
¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡×¤Îµ»ö¤Ç¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ï¹ñÆâºÇÂç¼ê¤Ç¤¢¤ë¹âÂ®Å´Æ»¼ÖÎ¾¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¸þ¤±À½Â¤ÉÊ¡¢¹Ò¶õµ¡ÍÑ¥¨¥ó¥¸¥óÀ½Â¤ÉÊ¡¢Í¢Á÷µ¡¡¦¾¥²üµ¡¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¹Ò¶õµ¡¡¢¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¡¢Ìý°µµ¡´ï¡¢»º¶È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
2019Ç¯12·î¤Ë¡ÖÀ¤³¦½é¡×¤È¤·¤Æ¸øÉ½¤·¤¿À¤³¦½é¤Î±Õ²½¿åÁÇ±¿ÈÂÁ¥¤Ï-253¡î¤Î¶ËÄã²¹±Õ²½¿åÁÇ¤ò±¿ÈÂ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£2021¤«¤é2022Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê³ìÃºÍ³Íè¡Ë¤Î±Õ²½¿åÁÇ¤òÀÑ¤ß¡¢Ìó9,000km¤Î¹Ò³¤¤ò·Ð¤Æ¿À¸Í¤ËÌµ»öµ¢¹Á¡¦²ÙÍÈ¤²¡£À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤Î±Õ²½¿åÁÇ³¤¾åÍ¢Á÷¡¦²ÙÌò¼Â¾Ú¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç³«È¯µ¡¹½¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖHySTRA¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Àîºê½Å¹©¶È¤¬¶ËÄã²¹µ»½Ñ¡ÊLNG±¿ÈÂÁ¥¤ÎÃÎ¸«¡Ü¥í¥±¥Ã¥ÈÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯·Ð¸³¡Ë¤ò³è¤«¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÂÎÀÑ¤òµ¤ÂÎ¤Î1/800¤Ë°µ½Ì¤·¤¿±Õ²½¿åÁÇ¤ò°ÂÁ´¤ËÂçÎÌÍ¢Á÷¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤ÊÁ¥¤Ç¤¹¡£2026Ç¯1·î¤Ë¡¢4ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î±Õ²½¿åÁÇ¤ò±¿¤ÖÀ¤³¦ºÇÂç¤Î±Õ²½¿åÁÇ±¿ÈÂÁ¥¤ÎÂ¤Á¥·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¦ÃºÁÇ¡¦¿åÁÇ¤È¤¤¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»º¶È¤ÎËÜÌ¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
·çÅÀ¤Ï1Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë³ô²Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ã±¸µ³ôÅê»ñ¤È¤Ê¤ë¤Èí´í°¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤â¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ÙÂØÊÑÆ°¤Ë¤âÈæ³ÓÅª¶¯¤¤
¢£»°°æE¡õS¡¡¡ÊÅì¥×¡§7003¡Ë
³¤ÍÎÎÎ°è¤Îµ¡³£»ö¶È¤òÃæ³Ë»ö¶È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÉE¡õS¡É¤Ï¡É Engineering & Services for Evolution & Sustainability¡É¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Á°¿È¤Ï»°°æÂ¤Á¥¤Ç¤¹¡£Â¤Á¥»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2021Ç¯¤Ë´ÏÄú¤Ï»°É©½Å¹©¤Ø¾ùÅÏ¡¢¾¦Á¥¤Ï2022Ç¯¤Ë»ö¼Â¾åÅ±Âà¤·¤ÆÂ¤Á¥»ö¶È¤òÀ°Íý¤·¡¢Á¥Çõ¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¹ÁÏÑ¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ê¤ÉÊªÎ®¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÆÃ²½¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ç¤¹¡£Á¥Çõ¥¨¥ó¥¸¥ó»ö¶È¤Ç¤ÏÃ¦ÃºÁÇ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±LNG¡¢¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¡¢¿åÁÇ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÁÏÑ´ØÏ¢À½ÉÊ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°²½¡¦¥·¥¹¥Æ¥à²½À½ÉÊ¤Ç¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤Ø¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯3·î´ü¡Á2024Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤·¤Æ±Ä¶ÈCF¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯3·î´ü¤Ë¶ÈÀÓ¤¬µÞ²óÉü¤·¡¢Ìó148²¯±ß¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯5·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç³ô¼ç´Ô¸µ¤Î¶¯²½¤òëð¤¤¡¢32Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃæ´ÖÇÛÅö¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ1Ç¯¤Ç³ô²Á¤¬4ÇÜÄ¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´üËö¤ÎÇÛÅö¤â´Þ¤á¤ì¤ÐÁ°´üÈæ¤ÇÂçÉýÁýÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤Ç¤¹¡£
Çä¾å¹â¤Î7³ä¤òÆüËÜ¤ÇÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï°ÙÂØÊÑÆ°¤ËÁêÂÐÅª¤Ë¶¯¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ´ØÏ¢µ»ö¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¢ª¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¿ä¤¹¹ñºö¡Ö¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¡×¤Î»à³Ñ¡ÄµðÂç»ö¶È¤òÃ´¤¦ÀÑ¿å²½³Ø¹©¶È¤Î¡ÖÍ«Ýµ¡×
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¿ä¤¹¹ñºö¡Ö¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¡×¤Î»à³Ñ¡ÄµðÂç»ö¶È¤òÃ´¤¦ÀÑ¿å²½³Ø¹©¶È¤Î¡ÖÍ«Ýµ¡×