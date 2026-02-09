¡ÚÂîµå¡Û¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÏÃæ¹ñÀª¤¬ÃË½÷¤È¤â¤Ë±É´§¡¡Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤Ï½àÍ¥¾¡&¸Í¾åÈ»Êå¤¬3°Ì¡¡Ä¥ËÜÈþÏÂ¤Ï4°Ì¤â½à¡¹·è¾¡¤ÇÀ¤³¦3°Ì¤Ë¾¡Íø
¡þÂîµå Âè35²ó ITTF-ATTU ¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2026(4Æü¡Á8Æü¡¢Ãæ¹ñ)
Âîµå¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤¬8Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤¬½àÍ¥¾¡¤Ç½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï½à·è¾¡¤Ç¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê¤È¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¡¢4-1(6-11¡¢11-6¡¢11-9¡¢11-7¡¢11-8)¤Ç¾¡Íø¡£·è¾¡¤ÏÀ¤³¦1°Ì¤Î²¦Á¿¶Ö(Ãæ¹ñ)Áª¼ê¤È·ãÆÍ¤·¡¢2-4(11-9¡¢8-11¡¢11-7¡¢5-11¡¢8-11¡¢6-11)¤ÇÇÔÀï¡£ÀË¤·¤¯¤âÍ¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
3°Ì·èÄêÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¸Í¾åÁª¼ê¤Ï¡¢19ºÐ¤ÎÄ¥Í¤°ÂÁª¼ê(ÂæÏÑ)¤È·ãÆÍ¡£4-1(11-3¡¢11-8¡¢14-12¡¢10-12¡¢11-4)¤ÇÉ½¾´Âæ¤Ø¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢½÷»Ò¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤¬½à·è¾¡¤ÇÀ¤³¦2°Ì¤Î²¦ÒØ碰Áª¼ê(Ãæ¹ñ)¤ÈÂÐÀï¡£¸ß¤¤¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤â¡¢2-4(11-7¡¢3-11¡¢12-14¡¢11-8¡¢8-11¡¢8-11)¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë3°Ì·èÄêÀï¤Ç¤â蒯ÒØÁª¼ê(Ãæ¹ñ)¤Ë1-4(9-11¡¢11-5¡¢11-3¡¢11-5¡¢11-7)¤ÇÇÔÀï¡£4°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£Âç²ñ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÀ¤³¦3°Ì¤ÎÄÄ¹¬Æ±Áª¼ê(Ãæ¹ñ)¤òÇË¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÀª¤ÇÍ£°ì¤Î4¶¯Æþ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿·è¾¡¤ÏÀ¤³¦1°Ì¤ÎÂ¹±ÏèµÁª¼ê(Ãæ¹ñ)¤¬²¦ÒØ碰Áª¼ê¤È¤Î¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¤ÆÂç²ñÀ©ÇÆ¡£ÃË½÷¤È¤â¤ËÃæ¹ñÀª¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦·ë²Ì
¡ÚÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡Û
Í¥¾¡:²¦Á¿¶Ö(Ãæ¹ñ)
½àÍ¥¾¡:Ä¥ËÜÃÒÏÂ
3°Ì:¸Í¾åÈ»Êå
4°Ì:Ä¥Í¤°Â(ÂæÏÑ)
Í¥¾¡:Â¹±Ïèµ(Ãæ¹ñ)
½àÍ¥¾¡:²¦ÒØ碰(Ãæ¹ñ)
3°Ì:蒯ÒØ(Ãæ¹ñ)
4°Ì:Ä¥ËÜÈþÏÂ