第51回衆院選は自民党が議席を大きく伸ばし、日本維新の会との連立与党で過半数を優に超える議席を確保した。

高市早苗首相が高い内閣支持率を頼りに人気投票に持ち込み、議席を押し上げた形だ。

野党の中道改革連合は大敗を喫し、立憲民主党と公明党の合併効果は発揮されなかった。

首相は選挙戦を「高市か否か」に矮小（わいしょう）化した。政策の大転換を主張しながら、具体的なことは国民にほとんど伝えていない。何を約束したか不明瞭なものが多い。

多数の議席を与えられても、政権運営を白紙委任されたわけではない。その自覚を持って国政のかじ取りをしてほしい。

■具体性を欠いた公約

異例ずくめの選挙戦だった。

通常国会冒頭の衆院解散から投開票まで、わずか16日間しかなかった。雪国では記録的な大雪が投票や選挙運動の障害になった。

選挙ポスターの掲示板を大幅に減らし、投票時間の短縮を余儀なくされた自治体が多い。真冬の悪条件が重なり、投票の機会均等が懸念される事態になった。

こうした地域事情は考慮しなかったのだろう。首相は2026年度予算を3月末までに成立させる方針を翻してまで、不意打ちの解散に踏み切った。

人気が高いうちに勝負に打って出たい−。この一点で強行したことは疑いようがない。

時の首相による衆院解散のタイミングは権謀術数を絡めて判断される。過去にも大義なき解散があった。それにしても、今回は独り善がりな権力の乱用ではないか。

これを定着させてはならない。首相の解散権に歯止めをかける議論を国会に求める。民主主義の礎である選挙が劣化しかねない。

首相はこの衆院選を「高市早苗が首相で良いのかどうか。国民に決めていただく」と意義付けた。狙い通りの選挙戦となり、首相の人気の高さが投票結果に表れた。

その半面、投票の大切な判断材料となる公約が軽んじられた。今回の衆院選の大きな問題だと指摘しておきたい。政策選択が十分に機能しなかったことも人気投票に拍車をかけた。

実際に各党の公約は急ごしらえで、物価高対策としての消費税減税・廃止は代わりの財源案が総じて曖昧だった。当面の国民負担を軽くすることだけ訴えるのは無責任と言わざるを得ない。

与野党を問わず公約は達成手段や目標を欠き、抽象的な主張が目立った。その典型が首相である。

■国民の疑問に答えよ

解散・総選挙の目的について首相は、連立相手が代わって「国の根幹に関わる重要政策の大転換」を進めるためと説明した。

「責任ある積極財政」「安全保障政策の抜本強化」を象徴的に挙げたものの、その具体像は最後まで明らかにならなかった。

消費税減税については、唐突に「2年間限定で食料品の税率をゼロにする」と公約した。首相は自身の悲願だと言う割に、選挙戦になると代替財源を含めてほぼ言及していない。

「国論を二分するような大胆な政策にも果敢に挑戦する」と大見えを切ったが、連立与党で合意した安保関連3文書の改定、スパイ防止法制定の詳細は触れずじまいだった。

信を問うた国民に対し、肝心なことを語らない首相の姿勢は非難に値する。

円安容認と受け取られる自身の発言に市場が反応しても、交流サイト（SNS）で釈明するだけだった。党首によるテレビ討論番組は「手の治療」を理由に、急きょ欠席した。世界平和統一家庭連合（旧統一教会）との関係についても十分に説明していない。

首相が今後の記者会見や国会で語るべきことは山積している。国民は期待ばかりでなく、不安のまなざしも向けている。一つ一つの疑問に謙虚に答えるべきだ。

参院では与党の議席が半数に満たない。衆院選で得た数の力で、やりたいことを強引に推し進める政治に逆戻りしてはならない。