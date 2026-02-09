LIV離脱のP・リードが完全優勝で欧州ツアー通算5勝目 賞金王・金子駆大が15位
＜カタール・マスターズ 最終日◇8日◇ドーハGC（カタール）◇7508ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーの最終ラウンドが終了した。
【動画】ギャラリー熱狂！ 松山英樹の6連続バーディ
LIVゴルフから脱退したパトリック・リードが初日から首位をキープし、トータル14アンダーで完全優勝を果たした。欧州ツアー通算5勝目となった。昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大は、この日を20位で迎え、5バーディ・3ボギーの「70」とスコアを伸ばし、トータル9アンダー・15位タイで終えた。トータル14アンダー・2位にカルム・ヒル（スコットランド）、トータル13アンダー・3位タイにジェイコブ・スコフ・オレセン（デンマーク）、ヨハネス・バーマン（米国）が続いた。今大会の賞金総額は275万ドル（4億3200万円）。優勝したリードには46万7500ドル（約7345万円）が贈られた。
