【衆議院総選挙2026・開票結果】比例代表・北関東ブロック　当選一覧

◆衆院選2026 比例代表・北関東ブロック（定数19）当選一覧

【自由民主党】

名簿順位 氏名

1 葉梨 康弘

1 梶山 弘志

1 国光 文乃

1 船田 元

1 五十嵐 清

1 茂木 敏充

1 中曽根 康隆

1 井野 俊郎

1 笹川 博義

1 福田 達夫

1 小渕 優子

1 村井 英樹

1 新藤 義孝

1 黄川田 仁志

1 穂坂 泰

1 柴山 昌彦

1 大塚 拓

1 野中 厚

1 三ツ林 裕巳

1 田中 良生

1 井原 隆

当）1 永岡 桂子

1 中野 英幸

1 田所 嘉徳

1 藤田 誠

当）1 簗 和生

1 石坂 太

1 山口 晋

1 尾花 瑛仁

当）1 鈴木 拓海

当）31 中根 一幸

当）32 西條 昌良

当）33 石川 昭政

当）34 尾身 朝子

当）35 前川 恵

36 田島 宏樹

37 冨山ひで子

38 増田 勝

【中道改革連合】

名簿順位 氏名

当）1 石井 啓一

当）2 輿水 恵一

当）3 福重 隆浩

4 藤岡 隆雄

4 枝野 幸男

当）4 大島 敦

4 小宮山 泰子

4 坂本 祐之輔

4 長谷川 嘉一

4 森田 俊和

4 小池 篤史

4 杉村 慎治

4 三角 創太

4 福田 昭夫

4 市来 伴子

4 小山田 経子

4 島田 誠

4 竹内 千春

4 梶岡 博樹

4 河村 正剛

4 伊賀 央

4 武正 公一

4 山田 博規

4 小沼 巧

25 木村 誠

【日本維新の会】

名簿順位 氏名

ー 1 伊勢田 享子

1 南原 竜樹

1 高橋 英明

当）1 柏倉 祐司

ー 1 津田 賢伯

【国民民主党】

名簿順位 氏名

1 浅野 哲

当）1 鈴木 義弘

当）1 橋本 幹彦

1 原 和隆

1 布施 卓人

1 細谷 勇人

1 岸田 光広

1 寺田 和史

1 谷川 祐一

【日本共産党】

名簿順位 氏名

当）1 塩川 鉄也

2 梅村 早江子

【れいわ新選組】

名簿順位 氏名

ー 1 高井 崇志

2 山越 光敏

【参政党】

名簿順位 氏名

当）1 豊田 真由子

2 大森 紀明

2 川端 絢美

当）2 青木 ひとみ

ー 5 堀越 麻紀

5 斎藤 真衣

ー 5 長島 美子

【減税日本・ゆうこく連合】

名簿順位 氏名

1 小泉 俊明

【日本保守党】

名簿順位 氏名

ー 1 伊藤 純子

2 五位野 一法

【社会民主党】

名簿順位 氏名

1 星 孝典

【チームみらい】

名簿順位 氏名

当）1 武藤 かず子