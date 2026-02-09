【衆議院総選挙2026・開票結果】比例代表・北関東ブロック　当選一覧

写真拡大

◆衆院選2026　比例代表・北関東ブロック（定数19）当選一覧

【自由民主党】
　名簿順位　氏名
　　1　葉梨　康弘
　　1　梶山　弘志
　　1　国光　文乃
　　1　船田　元
　　1　五十嵐　清
　　1　茂木　敏充
　　1　中曽根　康隆
　　1　井野　俊郎
　　1　笹川　博義
　　1　福田　達夫
　　1　小渕　優子
　　1　村井　英樹
　　1　新藤　義孝
　　1　黄川田　仁志
　　1　穂坂　泰
　　1　柴山　昌彦
　　1　大塚　拓
　　1　野中　厚
　　1　三ツ林　裕巳
　　1　田中　良生
　　1　井原　隆
当）1　永岡　桂子
　　1　中野　英幸
　　1　田所　嘉徳
　　1　藤田　誠
当）1　簗　和生
　　1　石坂　太
　　1　山口　晋
　　1　尾花　瑛仁
当）1　鈴木　拓海
当）31　中根　一幸
当）32　西條　昌良
当）33　石川　昭政
当）34　尾身　朝子
当）35　前川　恵
　　36　田島　宏樹
　　37　冨山ひで子
　　38　増田　勝

 

【中道改革連合】
　名簿順位　氏名
当）1　石井　啓一
当）2　輿水　恵一
当）3　福重　隆浩
　　4　藤岡　隆雄
　　4　枝野　幸男
当）4　大島　敦
　　4　小宮山　泰子
　　4　坂本　祐之輔
　　4　長谷川　嘉一
　　4　森田　俊和
　　4　小池　篤史
　　4　杉村　慎治
　　4　三角　創太
　　4　福田　昭夫
　　4　市来　伴子
　　4　小山田　経子
　　4　島田　誠
　　4　竹内　千春
　　4　梶岡　博樹
　　4　河村　正剛
　　4　伊賀　央
　　4　武正　公一
　　4　山田　博規
　　4　小沼　巧
　　25　木村　誠

 

【日本維新の会】
　名簿順位　氏名
ー　1　伊勢田　享子
　　1　南原　竜樹
　　1　高橋　英明
当）1　柏倉　祐司
ー　1　津田　賢伯

 

【国民民主党】
　名簿順位　氏名
　　1　浅野　哲
当）1　鈴木　義弘
当）1　橋本　幹彦
　　1　原　和隆
　　1　布施　卓人
　　1　細谷　勇人
　　1　岸田　光広
　　1　寺田　和史
　　1　谷川　祐一

 

【日本共産党】
　名簿順位　氏名
当）1　塩川　鉄也
　　2　梅村　早江子

 

【れいわ新選組】
　名簿順位　氏名
ー　1　高井　崇志
　　2　山越　光敏

 

【参政党】
　名簿順位　氏名
当）1　豊田　真由子
　　2　大森　紀明
　　2　川端　絢美
当）2　青木　ひとみ
ー　5　堀越　麻紀
　　5　斎藤　真衣
ー　5　長島　美子

 

【減税日本・ゆうこく連合】
名簿順位 氏名
　　1 小泉　俊明

 

【日本保守党】
名簿順位 氏名
ー　1　伊藤　純子
　　2　五位野　一法

 

【社会民主党】
名簿順位 氏名
　　1 星　孝典

 

【チームみらい】
名簿順位 氏名
当）1 武藤　かず子