【衆議院総選挙2026・開票結果】比例代表・北関東ブロック 当選一覧
◆衆院選2026 比例代表・北関東ブロック（定数19）当選一覧
【自由民主党】
名簿順位 氏名
1 葉梨 康弘
1 梶山 弘志
1 国光 文乃
1 船田 元
1 五十嵐 清
1 茂木 敏充
1 中曽根 康隆
1 井野 俊郎
1 笹川 博義
1 福田 達夫
1 小渕 優子
1 村井 英樹
1 新藤 義孝
1 黄川田 仁志
1 穂坂 泰
1 柴山 昌彦
1 大塚 拓
1 野中 厚
1 三ツ林 裕巳
1 田中 良生
1 井原 隆
当）1 永岡 桂子
1 中野 英幸
1 田所 嘉徳
1 藤田 誠
当）1 簗 和生
1 石坂 太
1 山口 晋
1 尾花 瑛仁
当）1 鈴木 拓海
当）31 中根 一幸
当）32 西條 昌良
当）33 石川 昭政
当）34 尾身 朝子
当）35 前川 恵
36 田島 宏樹
37 冨山ひで子
38 増田 勝
【中道改革連合】
名簿順位 氏名
当）1 石井 啓一
当）2 輿水 恵一
当）3 福重 隆浩
4 藤岡 隆雄
4 枝野 幸男
当）4 大島 敦
4 小宮山 泰子
4 坂本 祐之輔
4 長谷川 嘉一
4 森田 俊和
4 小池 篤史
4 杉村 慎治
4 三角 創太
4 福田 昭夫
4 市来 伴子
4 小山田 経子
4 島田 誠
4 竹内 千春
4 梶岡 博樹
4 河村 正剛
4 伊賀 央
4 武正 公一
4 山田 博規
4 小沼 巧
25 木村 誠
【日本維新の会】
名簿順位 氏名
ー 1 伊勢田 享子
1 南原 竜樹
1 高橋 英明
当）1 柏倉 祐司
ー 1 津田 賢伯
【国民民主党】
名簿順位 氏名
1 浅野 哲
当）1 鈴木 義弘
当）1 橋本 幹彦
1 原 和隆
1 布施 卓人
1 細谷 勇人
1 岸田 光広
1 寺田 和史
1 谷川 祐一
【日本共産党】
名簿順位 氏名
当）1 塩川 鉄也
2 梅村 早江子
【れいわ新選組】
名簿順位 氏名
ー 1 高井 崇志
2 山越 光敏
【参政党】
名簿順位 氏名
当）1 豊田 真由子
2 大森 紀明
2 川端 絢美
当）2 青木 ひとみ
ー 5 堀越 麻紀
5 斎藤 真衣
ー 5 長島 美子
【減税日本・ゆうこく連合】
名簿順位 氏名
1 小泉 俊明
【日本保守党】
名簿順位 氏名
ー 1 伊藤 純子
2 五位野 一法
【社会民主党】
名簿順位 氏名
1 星 孝典
【チームみらい】
名簿順位 氏名
当）1 武藤 かず子