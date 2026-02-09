【衆院選・新潟】前回は“立憲”で全勝も…“中道”で全敗 「野党王国」で自民党が5議席奪還！各選挙区の開票結果
2月8日に投開票が行われた衆院選。新潟県内の5つの選挙区は全て自民党が勝利。前回は立憲民主党が全勝したため、5議席奪還となりました。新潟県の各選挙区の開票結果です。
【新潟1区】
◎内山 航氏 自民・新 92,578票
西村 智奈美氏 中道・前 73,167票
小池 幸夫氏 参政・新 15,492票
伊藤 和成氏 維新・新 10,092票
中村 岳夫氏 共産・新 6,574票
【新潟2区】
◎国定 勇人氏 自民・前 111,803票
菊田 真紀子氏 中道・前 85,602票
平井 恵里子氏 参政・新 21,633票
金井 典子氏 維新・新 9,241票
【新潟3区】
◎斎藤 洋明氏 自民・前 115,991票
黒岩 宇洋氏 中道・前 76,452票
佐久間 慶子氏 参政・新 19,878票
【新潟4区】
◎鷲尾 英一郎氏 自民・元 107,128 票
米山 隆一氏 中道・前 62,446 票
野村 泰暉氏 国民・新 15,842 票
大矢 寿乃氏 参政・新 14,613 票
【新潟5区】
◎高鳥 修一氏 自民・元 104,206票
梅谷 守氏 中道・前 79,294票
高野 直行氏 参政・新 16,494票