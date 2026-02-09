2月8日に投開票が行われた衆院選。新潟県内の5つの選挙区は全て自民党が勝利。前回は立憲民主党が全勝したため、5議席奪還となりました。新潟県の各選挙区の開票結果です。

【新潟1区】

◎内山 航氏　自民・新　　　92,578票
　西村 智奈美氏　中道・前　73,167票
　小池 幸夫氏　参政・新　　15,492票
　伊藤 和成氏　維新・新　　10,092票
　中村 岳夫氏　共産・新　　 6,574票

【新潟2区】

◎国定 勇人氏　自民・前　　111,803票
　菊田 真紀子氏　中道・前　85,602票
　平井 恵里子氏　参政・新　21,633票
　金井 典子氏　維新・新　　9,241票

【新潟3区】

◎斎藤 洋明氏　自民・前　　115,991票
　黒岩 宇洋氏　中道・前　　76,452票
　佐久間 慶子氏　参政・新　19,878票

【新潟4区】

◎鷲尾 英一郎氏　自民・元 　107,128 票
　米山 隆一氏　中道・前　　 62,446 票
　野村 泰暉氏　国民・新　　 15,842 票
　大矢 寿乃氏　参政・新　　 14,613 票

【新潟5区】

◎高鳥 修一氏　自民・元 　104,206票
　梅谷 守氏　中道・前　 　79,294票
　高野 直行氏　参政・新　 16,494票