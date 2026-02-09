◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第3日 スノーボード 女子ビッグエア予選（2026年2月8日 リビーニョ・スノーパーク）

女子ビッグエアの予選が行われ、前回22年北京大会銅メダルの村瀬心椛（ここも、21＝TOKIOインカラミ）が2位で9日（日本時間10日未明）の決勝へ進んだ。

試技1回目にいきなりフロントサイドのトリプルコーク（TC）1260を決めて86.25点の2位発進。2回目もバックサイドのダブルコーク（WC）1080で82.50点を出したが、3回目にバックサイドのDC1260で85.00点と点数を上げた。

村瀬はテレビインタビューで「1本目でちゃんと攻めた姿勢で、12（1260）を予選で出せたことは凄くうれしくて、初めて大会で出せたので1本目から立てて凄くうれしかったです」と振り返った。3回目については「12じゃなくて14（1440）をやりたかったんですけど空中でキャンセルしたというか、14を狙った12だったんで、決勝では14は立ちたいなと思います」と説明。「前回は銅で凄く悔しかったので、今回は金メダルを獲って日本に笑顔で帰りたい」と意気込んだ。

北京五輪で冬季五輪の日本女子最年少メダル記録を更新。昨年3月の世界選手権ではビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銀メダルを獲得した。今年1月の冬季Xゲームでは女子史上初となるバックサイドトリプルコーク（TC）1620（斜め軸に縦3回転、横4回転半）をメークして優勝。手応えを得て2度目の五輪を迎えていた。