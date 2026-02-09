◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック リュージュ男子1人乗り(大会3日目/現地8日)

リュージュ男子1人乗りの3回戦が8日に行われ、日本の小林誠也選手が25位で大会を終えました。

リュージュ1人乗りは2日間で行われ、1日2回、計4回の合計タイムで競います。3回戦を終えた時点で20位タイ以内の選手が4回戦に進出できます。

前日7日に行われた1回戦で小林選手は54秒679で25人中24位、2回戦は54秒645をマークし、合計1分49秒324の23位でした。

そして8日の3回戦では記録をのばせず55秒106。合計2分44秒430で25位となり4回戦に進むことはできず、それでも小林選手はレース後、悔しい表情を見せつつ笑顔で手を振りファンの声援に応えました。

小林誠也選手は長野県出身の24歳。前回出場した2022年北京五輪では32位でした。

▽3回戦終了時結果1位:2分38秒531 ランゲンハン(ドイツ)2位:2分38秒825 ミュラー(オーストリア)3位:2分39秒073 フィシュナレル(イタリア)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー20位:2分41秒907 ニニス(スロバキア共和国)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー25位:2分44秒430 小林誠也