飯豊まりえ「Oggi」モデル卒業を発表 7年8ヶ月の在籍期間振り返る
【モデルプレス＝2026/02/09】女優の飯豊まりえが、2月27日発売の「Oggi」4月号（小学館）をもって、同誌の専属モデルを卒業することを発表。7年8ヶ月の在籍期間を振り返る。
【写真】28歳モデル「骨格から憧れ」まっすぐ美脚際立つミニ丈姿
2018年6月に初登場、2019年3月には専属モデルとなり、その4ヶ月後には初ソロ表紙に抜擢、と『Oggi』に愛され続けた専属モデル・飯豊。圧倒的な表現力、一瞬で人を虜にしてしまう笑顔、スタイリスト顔負けのファッションセンスで7年8ヶ月を駆け抜けた。専属モデル就任時に「身も心も素敵な女性になれるように自分磨きを続けていきたいと思います」と語ったとおり、素敵な大人の女性へと成長を遂げた。
最後となる今号でも“卒業”を連想させる、桜カラーのシャツをインしたジャケットスタイルで表紙を飾り、誌面では“相棒”と公言するデニムにタートルニットを合わせた、彼女らしい上質なシンプルスタイルや、『Oggi』の代名詞であるセットアップにタンクトップという大人の余裕を感じさせるコーデなど、その魅力を惜しみなく披露。また、お気に入りの写真とともにこれまでを振り返り、当時の心境なども明かした。「昔から好きなものが変わらないタイプですが、『Oggi』のブレないファッションや世界観が好きでした」と語った飯豊。これからも変わらぬ“Oggi愛”を約束した。
「7年間応援してくれた読者のみなさんに直接お礼を伝えたい！」という飯豊の願いから、ファンと卒業を祝うスペシャルイベント「飯豊まりえ『Oggi』卒業式」の開催が決定。本イベントは70人限定での開催。トークショーでは質問コーナーやクイズに挑戦など、飯豊と時間を共有できる稀少な機会を提供する。また、来場した人にはサイン入りの『Oggi』4月号を飯豊が直接プレゼント。ほかにもパネル写真の展示、オリジナルグッズの販売など特別な体験が満載のイベントとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳モデル「骨格から憧れ」まっすぐ美脚際立つミニ丈姿
◆飯豊まりえ「Oggi」モデル卒業
2018年6月に初登場、2019年3月には専属モデルとなり、その4ヶ月後には初ソロ表紙に抜擢、と『Oggi』に愛され続けた専属モデル・飯豊。圧倒的な表現力、一瞬で人を虜にしてしまう笑顔、スタイリスト顔負けのファッションセンスで7年8ヶ月を駆け抜けた。専属モデル就任時に「身も心も素敵な女性になれるように自分磨きを続けていきたいと思います」と語ったとおり、素敵な大人の女性へと成長を遂げた。
◆飯豊まりえ、70人限定卒業イベント開催
「7年間応援してくれた読者のみなさんに直接お礼を伝えたい！」という飯豊の願いから、ファンと卒業を祝うスペシャルイベント「飯豊まりえ『Oggi』卒業式」の開催が決定。本イベントは70人限定での開催。トークショーでは質問コーナーやクイズに挑戦など、飯豊と時間を共有できる稀少な機会を提供する。また、来場した人にはサイン入りの『Oggi』4月号を飯豊が直接プレゼント。ほかにもパネル写真の展示、オリジナルグッズの販売など特別な体験が満載のイベントとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】