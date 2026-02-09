今週の12星座占い「牡羊座（おひつじ座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月9日（月）〜2月15日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月9日（月）〜2月15日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡羊座（おひつじ座）】
今週は、我慢していた感情が爆発してしまいそう。ランニングなど激しめな運動やトレーニングをおこなうと、たまった怒りや欲求を発散できるようです。何か衝動が湧いてきたら、深呼吸して冷静になるまで待つと◎ 恋愛面は、過去を振り返ることがあるかも。恋人がいるなら、相手の意見を聞くようにしましょう。
★ワンポイントアドバイス★
大胆にイメチェンしてスッキリすると良いかも。自分が一番欲しいものに本気で向き合うのも◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
