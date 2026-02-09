毒舌が一転!? ゴルフファン仰天

昨年12月末にリブゴルフから脱退し、今年1月12日にPGAツアーへの復帰が正式に承認された35歳の米国人選手、ブルックス・ケプカは、1月29日から4日間、米カリフォルニア州サンディエゴ郊外のトーリーパインズで開催されたファーマーズ・インシュアランス・オープンで復帰戦に臨んだ。

【写真】かわいすぎる息子を溺愛！ 相棒キャディーとの信頼関係にも再注目のケプカ

リブゴルフからの脱退発表から、わずか1カ月でPGAツアーへ返り咲いたケプカの復帰劇は実にスピーディーでスムーズだったが、復帰戦初日に挑んだ際のケプカの胸中は「とてもナーバスになっていた。終始、ドキドキしていた」という。

ケプカ（右）と長年の相棒、キャディーのリッキー・エリオット

そう聞いて、「えっ？ あのケプカが？」と首を捻るゴルフファンは少なくなかったはずである。というのも、かつてPGAツアーを主戦場としていたころのケプカは、「我が道を行く選手」「自分本位でマイペース」「他人からどう見られ、どう思われるかを、まったく気にしていない」と言われていた。

思ったことをそのまま口にするストレートな物言いでも知られており、多くの場合、それは毒舌でもあった。

ウッズのお誘いメールに返信せず

そう聞くと、ケプカがどれぐらい自分本位で、どれぐらい毒舌だったのか、当時の様子を知りたくなるのではないだろうか。

たとえば、北アイルランドのロイヤル・ポートラッシュが舞台となった2019年全英オープンの開幕前、タイガー・ウッズはケプカに、お誘いメールを送ったが、なしのつぶてだったと明かした。

「一緒に練習ラウンドしようというメールをブルックスに送ったんだけど、何も返事がなかった」

ケプカの相棒キャディのリッキー・エリオットは北アイルランド出身で、ロイヤル・ポートラッシュの元従業員。その後は同クラブのメンバーになっており、コースの隅々まで知り尽くしている。

ウッズは、ケプカと一緒に練習ラウンドすることで、コースを熟知しているエリオットの知見を拝借しようと考えていたのかもしれない。いやいや、王者ウッズ様なのだから、そんな下心は抱いていなかったのかもしれないが、いずれにしてもウッズがケプカに送ったメールは無視された格好になった。

そのことを米メディアから問われたケプカは、「僕の携帯には知らない人々からもたくさんメールや電話が入ってくるので、電話番号を頻繁に変えている。タイガーからのメールは、ちょうど、そういうタイミングで、どこかに紛れてしまったのか」と返答。

そう聞かされた米メディアは「ああ、やっぱりケプカはケプカだ」と苦笑いしていた。

デシャンポーとは犬猿の仲に

メジャー大会を次々に制した後、周囲から「本当にメジャーに強いですね」と褒められると、ケプカは「当然さ」と言わんばかりの表情で頷き、「レギュラー大会の成績は気にしていない。どうでもいい」と発言。選手からもファンからも顰蹙を買ったことがあった。

2019年全米オープン開幕直前、練習ラウンドを行った選手たちから、USGA（全米ゴルフ協会）のコース設定が「厳しすぎる」という批判が巻き起こった際も、ケプカはこう言い放ち、さらなる顰蹙を買った。

「フェアウエイとグリーンをちゃんと捉えるゴルフをしていれば、どんな設定でもノー・プロブレムだ。あれこれ批判している選手は、それができていないというだけのことだ」

メジャー大会ではなくても、日ごろからプレーペースがスローだと感じた選手のことは、それとなく示唆するのではなく、名指しで「彼はスロープレーヤーだ」と指摘すること、しばしばだった。

その流れで、やはり当時はPGAツアーの選手だったブライソン・デシャンボーと犬猿の仲になった。デシャンボーは話し合いや歩み寄りの意思を示した一方で、ケプカは一歩も引かない姿勢を貫いていた。

とにかく唯我独尊で頑固。そして、とんでもなく強心臓。「だからメジャー大会に強いのだ」と皮肉交じりに評されていたケプカだが、実際、彼はメジャーにめっぽう強かった。

PGAツアー復帰戦は「まるで別人」

PGAツアー時代のケプカは、2017年と2018年に全米オープンを連覇し、全米プロでも2018年と2019年に連覇を達成。2022年にリブゴルフへ移籍してからも、2023年全米プロを制覇し、メジャー大会では通算5勝をマーク。「世界一強い男」と呼ばれた日々もあった。

そんなケプカが、大会初日を前にして「ナーバスだった」「ドキドキしていた」なんて信じられないと思った方々は、少なくなかったに違いない。

しかしケプカは、トーリーパインズに詰めかけた大勢のギャラリーが自分に対してどんなリアクションを見せるのかが気になってたまらず、「心臓がバクバクしていた」「とても緊張していた」と告白した。

初日のスタート前はもちろんのこと、18ホールを回り終えるまで、胸の高鳴りは収まらず、震える思いだったという。

「あのケプカ」が、なぜそこまで緊張したのか。ケプカはケプカなりに、こう分析した。

「観戦に来ていたギャラリーが僕のことをどう思っているか、僕は人々からどう迎えられるのかが、まず不安だった。そして、もう1つ。会場に連れてきていた息子に、いいプレーを見せたいという気持ちが強かった。このPGAツアーでプレーしていること、プレーできることの素晴らしさを我が子に知ってほしいし、感じ取ってほしい。そう思ったら、ドキドキが止まらなくなった」

興奮と緊張の中で戦ったケプカは、さらにもう1つ、こんなことも思ったそうだ。

「ゴルフに再び恋する自分が、そこに居た」

まるで詩人のようなフレーズまで口にしたケプカは、尊大で少々横柄でもあった昔のケプカとは、まるで別人だった。

なにかケプカを変えたのか？

ケプカの考え方やモノゴトに対する姿勢、彼の人柄までもが大きく変化したことは、誰の目にも明らかだった。

彼を大きく変えたものは、2023年7月に息子のクルーくんが生まれ、父親になったという立場と環境の変化がまず考えられる。

そして、リブゴルフへ移籍したものの、やっぱりPGAツアーへ戻りたいと思ったとき、復帰のための手助けを快く引き受けてくれたタイガー・ウッズやPGAツアーのブライアン・ローラップCEOへの感謝の念が、ケプカの心に響き、それが彼を変えたとも考えられる。

古巣のPGAツアーを背にしてリブゴルフへと移ったケプカのことを、誰も責め立てず、恨み言を言うこともなく、救いの手を差し伸べたことが、彼に変化をもたらした。

そして、ケプカが不安に思っていたトーリーパインズのギャラリーの反応はと言うと、

「ほぼ毎ホール、人々は僕に『ウエルカム・バック』『おかえり』と言ってくれた。ネガティブな反応は見られなかった。それは本当にうれしいことだった」

笑顔で温かく迎えられ、ケプカはようやく安堵したという。

実は不器用なだけだった？

肝心のゴルフはと言えば、リブゴルフ移籍後もメジャー4大会には出場していたが、PGAツアーのレギュラー大会に出たのは4年ぶりとあって、試合勘はすっかり鈍り、予選通過が精一杯で56位タイに終わった。

昔のケプカなら絶対に満足しない下位だったが、今のケプカにとっては「4日間プレーできて、とても満足。いいショットも打てたし、好感触も得られた。あとは自分のゴルフをここでしっかりできるよう調整し、調子を上げていくのみだ」と明るい表情で語った。その姿は、昔のケプカとは、やっぱり別人のように謙虚で前向きだった。

とはいえ、昔のケプカが「悪人」や「嫌な人」だったというわけではない。彼の言動は、自己中心的ではあったが、誰かを傷つけたり、陥れたりするものではなく、かつての毒舌ぶりも、柔らかい物言いが苦手で不器用なだけだったと見ることも、できなくはなかった。

心優しい面もあり、信頼しうる人物でもあることは、長年の相棒キャディ、エリオットが片時もケプカの傍から離れていないという事実に目をやれば、「なるほど」と頷ける。

エリオットは、PGAツアーにデビューしたケプカが2015年WMフェニックス・オープンを制して初優勝を挙げる以前から、ケプカのバッグを担いでいた。これまでケプカが挙げたメジャー5勝を含むPGAツアー通算9勝も、リブゴルフで挙げた個人戦5勝も、すべてエリオットとともに挙げた勝利である。

長年の相棒が寄せる絶大な信頼

ケプカがリブゴルフへ移籍すると、エリオットも一緒にリブゴルフへ移った。そして、ケプカがPGAツアーへ戻ると、エリオットも一緒にPGAツアーに戻った。

「ブルックスが行くと決めた場所へ僕も行く」

キャディから、これほど信頼され、忠誠を誓われているケプカなのだから、人間的魅力が無いはずはない。ケプカは信頼しうるボスだと信じているからこそ、エリオットはどこまでもケプカに付いていっているのだと私は思う。

エリオットいわく、「ブルックスは、PGAツアーは悪くない場所だと感じたから、戻ろうと思ったんだと思う」

そしてエリオットは、ケプカは悪くないボスだと信じ続けているからこそ、ケプカと行動を共にしているのだろう。

選手とキャディの関係は微妙なもので、「長年の相棒」などと言われながら、結局、決別してしまうケースが多い。

そんな中、PGAツアーからリブゴルフへ、リブゴルフからPGAツアーへと主戦場を変えながら、10年以上も続いているケプカとエリオットの強い絆。それを知れば、ケプカは、復帰劇を通じて人柄が変わったのではなく、本当はそもそもナイスガイで、その一面が見えなかっただけ、見せていなかっただけなのではないか。

そんな見方も広がりつつある。

舩越園子（ふなこし・そのこ）

ゴルフジャーナリスト／武蔵丘短期大学客員教授。東京都出身。早稲田大学政治経済学部経済学科卒。1993年に渡米し、在米ゴルフジャーナリストとして25年間、現地で取材を続けてきた。2019年から拠点を日本へ移し、執筆活動のほか、講演やTV・ラジオにも活躍の場を広げている。『王者たちの素顔』（実業之日本社）、『ゴルフの森』（楓書店）、『才能は有限努力は無限 松山英樹の朴訥力』（東邦出版）など著書訳書多数。1995年以来のタイガー・ウッズ取材の集大成となる最新刊『TIGER WORDS タイガー・ウッズ 復活の言霊』（徳間書店）が好評発売中。

デイリー新潮編集部