将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催・報知新聞社ほか）五番勝負第３局が８日、千葉・野田市の関根名人記念館で指された。挑戦者の西山朋佳女流二冠（３０）＝白玲、女流王将＝が福間香奈女流名人（３３）＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に勝利し、対戦成績３勝０敗で３期ぶりに女流名人位を奪還した。

福間がまさかのシリーズ０勝３敗で敗北した。「力不足だったと思うので、仕方がないと思っています」と正座の膝を見つめた。今回でタイトル戦８５回目の登場で、計６７期の戴冠を誇るが、１勝もできずにストレート負けを喫するのは初めての経験となった。

対局前、約１年ぶりに髪をバッサリと切った。ポニーテールが最近のトレードマークだったが、肩までのボブ姿に。「子供に引っ張られたりするので」。昨年１２月に１歳の誕生日を迎えた長男はいたずら盛り。“戦闘モード”のスタイルに切り替えていたが、結果には結びつかなかった。

１６日に棋士編入試験五番勝負第２局があり、４月には防衛戦となるマイナビ女子オープン（挑戦者は西山と加藤桃子女流四段の勝者）も控える。「地力を高められるよう、目の前の対局に集中したいと思います」。歯を食いしばって前を向く。（田中 昌宏）