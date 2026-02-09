ホワイトソックスに加入した村上宗隆内野手（２６）が８日（日本時間９日）、キャンプを行う米アリゾナ州グレンデールの球団施設で多くの関係者も見つめる中で初めて自主トレを行った。

午前８時すぎに野球道具などの荷物を持って施設入りした村上。その後グラウンドに姿を見せると、多くの関係者とともに施設見学などをすると、球団のＴシャツに着替えてキャッチボールや打撃ケージ内での打撃練習などを行った。

キャンプ施設では初となる自主トレ。アップ、キャッチボール、ノック、打撃練習はいずれも同じホワイトソックスでマイナーに所属する西田陸浮内野手（２４）と行った。東北高、オレゴン大などを経て２３年のドラフト１１巡目（全体３２９位）でホワイトソックスから指名された西田は、昨季傘下マイナー２Ａで１１５試合に出場し、０本塁打、３１打点ながら打率２割７分３厘、４０盗塁をマークした。

異国の新天地に飛び込んだ村上だが、いきなり日本人の同僚に自主トレをサポートしてもらったことは、心強い。マイナーリーガーの西田にとっても、村上と自主トレをできることは今後へ向けて大きなプラス材料となるはずだ。

ヤクルトからポスティングシステムでホワイトソックスに２年総額３４００万ドル（約５４億円＝契約時のレート）で加入した村上。ビザの問題などで渡米は遅れていたが、キャンプインを前に米国入りし、キャンプ地までたどりついた。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場するメジャーリーガーは原則として１１日（同１２日）までにキャンプ地入りすることとなっている。侍ジャパンのメジャー組は原則として各球団のキャンプで調整し、２月下旬に帰国してチームに合流する見通しとなっている。