国内サッカーの秋春制への移行に伴い、前の特別大会として開幕した明治安田J1百年構想リーグ。2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれてホーム＆アウェー方式のリーグ戦。6日（金）〜8日（日）にかけて各地で第1節の10試合が行われました。

この特別大会のリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得します。

EASTでは昨季J1王者・鹿島アントラーズがFC東京にPK戦負け。昨季2位柏レイソルは川崎フロンターレのエリソン選手にハットトリックを許すなど5失点を喫し敗戦。川崎Fは首位発進、昨季のトップ2は揃って敗れました。J2から昇格したジェフユナイテッド千葉、水戸ホーリーホックは敗れ、J1の壁に阻まれる結果となっています。

WESTは昨季3位京都サンガF.C.がヴィッセル神戸にPK負け。8年ぶりのJ1復帰のV・ファーレン長崎はホームでサンフレッチェ広島に3失点を喫し敗れました。広島がWESTの首位スタートを飾っています。

【第1節】

＜EAST＞

◆町田 3−2 横浜FM（6日、日産スタジアム）

得点【町田】エリキ（前半8分、前半17分）相馬勇紀（前半45+2分）【横浜FM】遠野大弥（前半16分）ジョルディ クルークス（後半22分）

◆浦和 2−0 千葉（7日、フクダ電子アリーナ）

得点【浦和】松尾佑介（前半5分）肥田野蓮治（前半12分）

◆FC東京 1−1(PK5-4) 鹿島（7日、味の素スタジアム）

得点【FC東京】遠藤渓太（前半44分）【鹿島】キム テヒョン（前半45+1分）

◆川崎F 5−3 柏（8日、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）

得点【川崎F】エリソン（前半6分、前半11分、前半25分）松長根悠仁（後半23分）脇坂泰斗（後半45+4分）【柏】細谷真大（前半38分）瀬川祐輔（後半16分）山内日向汰（後半36分）

◆東京V 3−1 水戸（8日、味の素スタジアム）

得点【東京V】オウンゴール（前半8分）齋藤功佑（前半21分）松橋優安（後半4分）【水戸】加藤千尋（後半14分）

＜WEST＞

◆神戸 1−1(PK4-1) 京都（6日、サンガスタジアム by KYOCERA）

得点【神戸】武藤嘉紀（前半37分）【京都】マルコ トゥーリオ（後半8分）

◆広島 3−1 長崎（6日、PEACE STADIUM Connected by SoftBank）

得点【広島】中野就斗（前半35分）鈴木章斗（後半5分）川辺駿（後半9分）【長崎】マテウス ジェズス（後半36分）

◆G大阪 0−0(PK5-4) C大阪（7日、ヤンマースタジアム長居）

◆福岡 1−1(PK6-5) 岡山（8日、ベスト電器スタジアム）

得点【福岡】前田快（後半33分）【岡山】松本昌也（前半44分）

◆名古屋 1−0 清水（8日、豊田スタジアム）得点【名古屋】木村勇大（後半14分）