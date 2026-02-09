国内サッカーの秋春制への移行に伴い、シーズン前に明治安田J2・J3百年構想リーグが特別大会として開幕。2026／27シーズンのJ2に参加する20チーム、J3に参加する20チームの計40チームが4つのグループに分かれて、ホーム＆アウェー方式のリーグ戦。

この特別大会は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦を実施。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得します。7日（土）、8日（日）に各地で第1節が行われました。

WEST-Aは、昨季プレーオフ決勝で敗れJ1昇格を逃した徳島ヴォルティスがJ3の奈良クラブに6得点を奪い大勝。昨季J1から降格したアルビレックス新潟は愛媛FCに勝利。J3の高知ユナイテッドSCは、J2のカターレ富山に勝利しています。

WEST-Bは、ガイナーレ鳥取がギラヴァンツ北九州を破り首位発進。今季初のJ2昇格のテゲバジャーロ宮崎はJ3の鹿児島ユナイテッドFCに勝利。サガン鳥栖はJ3のFC琉球にPK負けとなっています。大分トリニータ−レイラック滋賀FCは降雪の影響により中止。代替日は後日決定されます。

【第1節】

＜WEST-A＞

◆徳島 6−0 奈良（7日、ロートフィールド奈良）

得点【徳島】高木友也（前半15分、前半33分、後半44分）トニー アンデルソン（前半23分）ルーカス バルセロス（後半20分）宮崎純真（後半28分）

◆新潟 1−0 愛媛（8日、ニンジニアスタジアム）

得点【新潟】マテウス モラエス（前半3分）

◆讃岐 1−0 FC大阪（8日、東大阪市花園ラグビー場）

得点【讃岐】上野輝人（前半13分）

◆今治 0−0(PK5-3) 金沢（8日、アシックス里山スタジアム）

◆高知 3−1 富山（8日、GIKENスタジアム）

得点【高知】新谷聖基（前半19分）佐々木敦河（前半20分）三好麟大（後半39分）【富山】亀田歩夢（前半45+2分）

＜WEST-B＞

◆鳥取 3−1 北九州（7日、ミクニワールドスタジアム北九州）

得点【鳥取】東條敦輝（前半36分）三木直土（後半12分）小澤秀充（後半45+5分）【北九州】西袋裕太（前半32分）

◆熊本 2−1 山口（8日、えがお健康スタジアム）

得点【熊本】ベ ジョンミン（後半11分）三島頌平（後半29分）【山口】小林成豪（後半44分）

◆大分−滋賀（8日、クラサスドーム大分）※中止

◆宮崎 3−2 鹿児島（8日、白波スタジアム）

得点【宮崎】井上怜（前半11分）オウンゴール（前半35分）土信田悠生（後半38分）【鹿児島】青木義孝（前半18分）嵯峨理久（後半25分）

◆琉球 2−2(PK4-3) 鳥栖（8日、沖縄県総合運動公園陸上競技場）得点【琉球】浅川隼人（前半20分）荒木遼太（前半25分）【鳥栖】酒井宣福（前半16分）田中雄大（後半39分）