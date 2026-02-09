国内サッカーの秋春制への移行に伴い、シーズン前に明治安田J2・J3百年構想リーグが特別大会として開幕。2026／27シーズンのJ2に参加する20チーム、J3に参加する20チームの計40チームが4つのグループに分かれて、ホーム＆アウェー方式のリーグ戦。

この特別大会は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦を実施。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得します。7日（土）、8日（日）に各地で第1節が行われました。

EAST-Aでは、昨季J1から降格した湘南ベルマーレ、横浜FCが、それぞれブラウブリッツ秋田、モンテディオ山形に敗戦。昨季J2で7位のベガルタ仙台は、初のJ2に昇格した栃木シティに4得点を奪い、開幕戦で首位に立ちました。EAST-Aの2試合、栃木SC−ヴァンラーレ八戸、SC相模原−ザスパ群馬は降雪の影響により中止。代替日は後日決定されます。

EAST-Bは、ヴァンフォーレ甲府がJ3の福島ユナイテッドに4得点を奪って勝利し首位スタート。槙野智章新監督となったJ2藤枝MYFCは、J3のFC岐阜に敗戦。昨季プレーオフに敗れ、J1昇格を逃したRB大宮アルディージャは、J3の松本山雅FCに勝利しています。

【第1節】

＜EAST-A＞

◆仙台 4−1 栃木C（7日、CITY FOOTBALL STATION）

得点【仙台】菅田真啓（前半12分）井上詩音（前半34分）武田英寿（後半5分）古屋歩夢（後半7分）【栃木C】田中パウロ淳一（後半3分）

◆山形 2−1 横浜FC（7日、ニッパツ三ツ沢球技場）

得点【山形】ディサロ燦シルヴァーノ（前半5分）岡本一真（前半8分）【横浜FC】村田透馬（後半30分）

◆秋田 2−1 湘南（7日、レモンガススタジアム平塚）

得点【秋田】梅田魁人（前半28分）鈴木翔大（後半27分）【湘南】渡邊啓吾（後半10分）

◆栃木SC−八戸（8日、カンセキスタジアムとちぎ）※中止

◆相模原−群馬（8日、相模原ギオンスタジアム）※中止

＜EAST-B＞

◆大宮 2−1 松本（7日、NACK5スタジアム大宮）

得点【大宮】山本桜大（前半16分）杉本健勇（前半39分）【松本】藤枝康佑（後半30分）

◆甲府 4−1 福島（7日、JIT リサイクルインク スタジアム）

得点【甲府】三平和司（前半3分）藤井一志（前半40分）荒木翔（前半42分）スタチオーリ ミケーレ（後半38分）【福島】樋口寛規（前半28分）

◆磐田 0−0(PK4-2) 長野（7日、ヤマハスタジアム(磐田)）

◆岐阜 2−0 藤枝（8日、藤枝総合運動公園サッカー場）

得点【岐阜】荒木大吾（前半42分）川本梨誉（後半30分）

◆いわき 1−0 札幌（8日、ハワイアンズスタジアムいわき）得点【いわき】柴田壮介（前半15分）