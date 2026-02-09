◇プロ野球・巨人春季キャンプ第2クール4日目（8日、宮崎）

阿部慎之助監督からの股割りティーバッティング、“ウエルカムティー”を受けた石塚裕惺選手。この日は寒波の影響などもあり、午後のメニューがなくなってしまったこともあり、個別でスローイングの練習に励んでいました。そこに阿部監督が姿を見せ、スローイング練習後に、「バットを持ってこい」と歓迎を受けたそうです。

「きょう、予定されていた練習がなくなって、軽めなんだと思ってたら最後にひっくり返りました。監督自ら鍛えてくれているのを意気に感じながら、歯を食いしばってやりました」

木の花ドームに響く石塚選手のうめき声に阿部監督のかけ声。ボールが120球ほど入る箱2つを目の前にしていた石塚選手でしたが、順調に2箱目が終わると思いきや、阿部監督が隣のレーンの箱を持ってくるようにスタッフに指示しました。

「マジでやめてくれって思いました、さすがに」と練習後に苦笑いとともに振り返った石塚選手。最後の1球を打ち終えると、監督に腰のストレッチの補助をしてもらい、第2クール最終日を終えました。

阿部監督はこの“歓迎”について「サラン」と韓国語で「愛」を意味する言葉を残し、球場を後にしました。