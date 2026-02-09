スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「洗い物を減らしたいとき、何作る？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「洗い物を減らしたいとき、何作る？」

・「洗い物を減らしたいとき、何作る？」の結果は…


・1位 … チャーハン 41%
・2位 丼もの 25%
・3位 ワンパンパスタ 21%
・4位 煮込み 11%
　
※小数点以下四捨五入

20,740票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

パスタ別茹で不要！ワンパンボロネーゼ by もあいかすみさん


【材料】（2人分）

エノキ 80g
合いびき肉 70g
玉ネギ 1/4個
ニンニク 1片
水煮トマト(ホールトマト缶) 1缶
パスタ 200g
オリーブオイル 適量
塩コショウ 少々
<調味料>
  ケチャップ 大さじ 2
  ウスターソース 大さじ 2
  顆粒スープの素(コンソメ) 大さじ 1/2
  砂糖 大さじ 1
  水 400ml

【下準備】

1、エノキ、玉ネギ、ニンニクはみじん切りにする



【作り方】

1、フライパンにオリーブオイルを中火で熱し、玉ネギ、ニンニク、エノキを加え、しんなりするまで炒める。



2、そこへ塩コショウしたひき肉をいれて、塊のまま両面焼く。

ひき肉を塊のまま焼いてからほぐすと、ごろごろ食感のお肉になります。



3、お肉をゴムベラでほぐしながら全体を混ぜ合わせたら、水煮トマト缶を加えて潰しよく混ぜる。

トマトを混ぜる前に3分ほど加熱すると酸味が飛んでマイルドな味に仕上がります。

4、＜調味料＞とパスタを加えて袋の表示時間通りに加熱する。仕上げにお好みで粉チーズとパセリをトッピングする。

定期的にパスタがくっつかないよう混ぜてください。



(E・レシピ編集部)