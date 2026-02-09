「洗い物を減らしたいとき、何作る？」＜回答数20,740票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第435回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「洗い物を減らしたいとき、何作る？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「洗い物を減らしたいとき、何作る？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
パスタ別茹で不要！ワンパンボロネーゼ by もあいかすみさん
【材料】（2人分）
エノキ 80g
合いびき肉 70g
玉ネギ 1/4個
ニンニク 1片
水煮トマト(ホールトマト缶) 1缶
パスタ 200g
オリーブオイル 適量
塩コショウ 少々
<調味料>
ケチャップ 大さじ 2
ウスターソース 大さじ 2
顆粒スープの素(コンソメ) 大さじ 1/2
砂糖 大さじ 1
水 400ml
【下準備】
1、エノキ、玉ネギ、ニンニクはみじん切りにする
【作り方】
1、フライパンにオリーブオイルを中火で熱し、玉ネギ、ニンニク、エノキを加え、しんなりするまで炒める。
2、そこへ塩コショウしたひき肉をいれて、塊のまま両面焼く。
ひき肉を塊のまま焼いてからほぐすと、ごろごろ食感のお肉になります。
3、お肉をゴムベラでほぐしながら全体を混ぜ合わせたら、水煮トマト缶を加えて潰しよく混ぜる。
トマトを混ぜる前に3分ほど加熱すると酸味が飛んでマイルドな味に仕上がります。
4、＜調味料＞とパスタを加えて袋の表示時間通りに加熱する。仕上げにお好みで粉チーズとパセリをトッピングする。
定期的にパスタがくっつかないよう混ぜてください。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「洗い物を減らしたいとき、何作る？」さてみなさんの回答は…？
・「洗い物を減らしたいとき、何作る？」の結果は…
・1位 … チャーハン 41%
・2位 丼もの 25%
・3位 ワンパンパスタ 21%
・4位 煮込み 11%
※小数点以下四捨五入
20,740票
・2位 丼もの 25%
・3位 ワンパンパスタ 21%
・4位 煮込み 11%
※小数点以下四捨五入
20,740票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
パスタ別茹で不要！ワンパンボロネーゼ by もあいかすみさん
【材料】（2人分）
エノキ 80g
合いびき肉 70g
玉ネギ 1/4個
ニンニク 1片
水煮トマト(ホールトマト缶) 1缶
パスタ 200g
オリーブオイル 適量
塩コショウ 少々
<調味料>
ケチャップ 大さじ 2
ウスターソース 大さじ 2
顆粒スープの素(コンソメ) 大さじ 1/2
砂糖 大さじ 1
水 400ml
【下準備】
1、エノキ、玉ネギ、ニンニクはみじん切りにする
【作り方】
1、フライパンにオリーブオイルを中火で熱し、玉ネギ、ニンニク、エノキを加え、しんなりするまで炒める。
2、そこへ塩コショウしたひき肉をいれて、塊のまま両面焼く。
ひき肉を塊のまま焼いてからほぐすと、ごろごろ食感のお肉になります。
3、お肉をゴムベラでほぐしながら全体を混ぜ合わせたら、水煮トマト缶を加えて潰しよく混ぜる。
トマトを混ぜる前に3分ほど加熱すると酸味が飛んでマイルドな味に仕上がります。
4、＜調味料＞とパスタを加えて袋の表示時間通りに加熱する。仕上げにお好みで粉チーズとパセリをトッピングする。
定期的にパスタがくっつかないよう混ぜてください。
(E・レシピ編集部)