◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 決勝 ペア・フリースケーティング(大会3日目/現地8日)

フィギュアスケート団体の決勝が行われ、ペアのフリースケーティング（FS）に三浦璃来選手・木原龍一選手組“りくしゅうペア”が出場。自己ベストを大きく上回る155.55点で1位ペア1位をマークしました。

団体のショートプログラムでも自己ベストを出したりくりゅうペア。演技後三浦選手は「ショートよりは緊張していたんですけど、それでも自分のやってきたことにフォーカスしてできて良かった。フリーでミスが今シーズンずっとあったので、それ以上に練習してきて自己ベストが出せて本当に良かったです」と笑顔を見せました。

自己ベストという記録に「全てを得点源にできたんですけど、それでもまだまだできると2人で感じて、個人戦ではよりよい演技ができるように頑張りたい」とコメント。木原選手は「もう少し延ばせる部分があるので、欲張りがすぎないように、しっかり個人戦に向けて修正していきたい」と次を見据えました。