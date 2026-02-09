【きょうから】ローソン「盛りすぎチャレンジ」3週目は、”ふわふわもっちり”生シフォンが登場
ローソンの、創業50周年記念施策の一環として価格を据え置いたまま具材や重量を約50％増量する企画「盛りすぎチャレンジ」3週目が、きょう・9日から全国の店舗で実施される。
【画像】3週目はからあげクンも約50％増量！対象商品一覧
同企画は、物価高が続く中でも“おトクさ”と“ワクワク感”を届けることを目的とした取り組み。おにぎり、調理パン、調理麺、店内調理弁当、デザートなど、過去に特に人気を集めた商品を中心に、内容量や具材を約50％増量しながら、価格はそのままに設定している点が特徴だ。
「盛りすぎチャレンジ」は、消費者物価指数の上昇が続いていた2023年2月に初めて実施され、今回で7度目。インパクトのある見た目と分かりやすいお得感から高い支持を集めてきた。総務省によると、2025年11月の消費者物価指数は前年同月比で3.0％上昇しており、ローソンはこうした状況下で生活を少しでも楽しくする施策として企画を打ち出す。
■「盛りすぎチャレンジ」3週目（2月9日〜）
▼2月9日発売
『盛りすぎ！大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ)』（税込194円）
香りのよいチョコクリームと、ホイップクリームの2層仕立てのシュークリーム。
『盛りすぎ！ふわもち生シフォン』（税込257円）
ふわふわ、もっちり食感のシフォン生地の上に、北海道産生クリーム入りのなめらかなホイップクリームがたっぷりとのっている。
『盛りすぎ！ミートソース』（税込697円）
肉の旨みがきいた、ボリューム満点のミートソース。
▼2月10日発売
『盛りすぎ！ハムサンド』（税込343円）
旨みあるハムを楽しむサンドイッチ。きゅうりの食感とからしマヨネーズの味わいがアクセントに。
『盛りすぎ！和風シーチキン（R）マヨネーズおにぎり』（税込181円）
出汁と醤油ベースのたれを入れて一緒に炊いたご飯に、シーチキン（R）マヨネーズを具材として入っている。
『盛りすぎ！鶏のから揚げ弁当』（税込592円）
衣がサクサクな鶏のから揚げが入ったお弁当。
『盛りすぎ！でからあげクン夢のMIX味』（税込278円）
『ローソンオリジナル ミニ歌舞伎揚 50％増量 116g』（税込148円）
サクっと香ばしく、甘口しょうゆ味があとをひく味わい。
『ローソンオリジナル ちゃんぽん 50%増量』（税込168円）
野菜の甘味、豚と海鮮のまろやかな旨味が特長のちゃんぽん
