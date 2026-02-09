自民党・小林鷹之政調会長、高市総裁のNHK『日曜討論』欠席について語る 代打の打診は2日前「官房長官から…」
自民党の小林鷹之政調会長が、8日放送のTBSラジオ『JRN報道特別番組「衆院選2026〜異例の短期決戦、その結果は何をもたらすのか？」』に出演。自民党総裁の高市早苗首相が、1日に生出演予定だったNHK総合『日曜討論』（前9：00）を欠席した点について質問を受ける一幕があった。
【動画】小林鷹之政調会長、高市総裁のNHK『日曜討論』欠席について語る
荻上チキ氏が「放送の2日前から小林さんには代打の出演が打診されていたという報道がありますが、小林さんのところにはどんな打診があったんでしょうか？」と投げかけた。
小林氏は「私のところには、たしか官房長官から、金曜日の午後だったと思いますけど。私自身の日曜の予定を照会する電話がありました。総理の手の症状が悪いということで、日曜の朝に治療が必要となった場合の、日曜討論のバックアップを検討しておく必要があるとの趣旨だったと記憶しておりますけど。私自身、日曜日は朝から全国の遊説が入っておりましたので、官房長官には難しいという風にお答えさせていただきました」と明かしていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【動画】小林鷹之政調会長、高市総裁のNHK『日曜討論』欠席について語る
荻上チキ氏が「放送の2日前から小林さんには代打の出演が打診されていたという報道がありますが、小林さんのところにはどんな打診があったんでしょうか？」と投げかけた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。