岡田将生が主演を務める4月期のTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』に、宮近海斗（Travis Japan）と岸谷五朗が出演することが決定した。

参考：中条あやみ、『田鎖ブラザーズ』で岡田将生のバディに 共演の井川遥は「憧れの存在」

本作は、2010年4月27日の殺人事件時効廃止のわずか2日前に両親殺害事件の時効を迎えてしまった兄弟が、法では裁けない犯人を自らの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。映画『ラストマイル』やTBSドラマ『アンナチュラル』『MIU404』『最愛』などで知られる新井順子がプロデューサーを務める。

初のTBSドラマレギュラー出演となる宮近が演じるのは、青委警察署刑事課強行犯係の巡査・石坂なおき。真たちの背中を追い、泥臭い現場仕事にも奔走する。緊迫した空気が漂う捜査の最前線にあっても場を和ませるお茶目な一面を併せ持ち、殺伐としがちなチームを明るく照らすムードメーカーだ。

岸谷が演じるのは、真の直属の上司である青委警察署刑事課強行犯係係長の警部補・小池俊太。小池は石坂とバディを組み、冷静沈着な采配でチームを率いる。これまで数々の作品で圧倒的な存在感を放ってきた岸谷が、本作では静かなる凄みを纏う警部補に扮する。執念深く時に暴走する真と、冷静で無口な稔。対照的な“田鎖ブラザーズ”を時に厳しく、時に温かく見守る。

出演にあたり宮近は「ショックな出来事やシリアスなシーンが多い物語なので、自分の役が登場する時は、良い意味で少し違った温度感で作品のアクセントになればいいなと思っています」と役どころをアピール。岸谷は「初対面の本読みの際、岡田くんが寝癖で現れ、その直後に染谷くんがもっと凄い寝癖で入ってきたんです（笑）。その並んだ姿を見た瞬間、『最高の兄弟だな』と確信しました」とコメントを寄せた。

コメント宮近海斗（石坂なおき役）

初めて台本を読んだときに、1話2話だけでは満足できないくらいワクワクが止まらず、次が気になるような作品で、素直に「これを映像で見てみたい」と感じる脚本でした。私が演じる石坂は、若さゆえの“軽さ”や“おとぼけ感”があるキャラクターです。ショックな出来事やシリアスなシーンが多い物語なので、自分の役が登場する時は、良い意味で少し違った温度感で作品のアクセントになればいいなと思っています。刑事役は2度目なので、これまでの経験を活かして演じています。ぜひ全話見てください！（笑）

岸谷五朗（小池俊太役）

お話を聞いたときにまず「面白いタイトルだな」と思いました。さらに、渡辺さんの脚本を読んだ時にも、中身が素晴らしくて「これは面白い！」と一気に引き込まれました。全話を通して構成も見事で非常に力の強い脚本です！初対面の本読みの際、岡田くんが寝癖で現れ、その直後に染谷くんがもっと凄い寝癖で入ってきたんです（笑）。その並んだ姿を見た瞬間、「最高の兄弟だな」と確信しました。2人の持つ呼吸感やバランスは抜群です。重いテーマを扱う作品ですが、田鎖兄弟とプロデューサーの力で、現場はとても素晴らしい雰囲気です。とっても面白い作品ですので、是非ご覧ください!!（文＝リアルサウンド編集部）