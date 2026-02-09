大学教授と競泳選手の二足のわらじ　韓国“インテリ美女スイマー”の隠し切れないボリューム感

韓国で大学教師としても活動する美人競泳選手のイム・ダヨンが、華麗なプロポーションを披露してファンを虜にしている。

【写真】こんなグラマラスとは…韓国美女アスリートに熱視線

イム・ダヨンは最近、自身のインスタグラムで「昔のiPhoneと最近のギャラクシーの違い。壊れたiPhoneを手放せない理由」と綴り、オーストラリア・シドニーで撮影したとみられる写真を数枚投稿した。

公開された写真には、脇腹部分が開いた競泳用の水着に身を包んだイム・ダヨンがポーズを取る様子が映っている。アスリートなだけあって引き締まったスタイルの良さはさることながら、隠し切れないボリューム感が見る者の目を引いている。

投稿には、「おお、魅力的…」「ダヨン教授、やはり水泳の女王です」「隠し切れてません…」など絶賛のコメントが多数寄せられていた。

（写真＝イム・ダヨンInstagram）

イム・ダヨンは1992年8月4日生まれの33歳。女子自由形50m、100mを主戦場とし、2019年には世界選手権のオープンウォータースイミング10km部門に韓国代表として出場した経験もある競泳選手だ。

競技外では、2020年に国民（クンミン）大学大学院の体育学博士号を取得。現在は国立木浦（モクポ）海洋大学の教授も務める“インテリ美女スイマー”として注目を集めている。