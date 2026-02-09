日経平均株価が最高値を更新し、保有株の上昇に思わずガッツポーズという人もいるだろう。ここで紹介したいのが、長年コツコツ自社株を積み立て続け、莫大な資産を築き上げた女性のエピソードだ。伊藤忠商事のCEOが発信し、昨秋SNSでも大きな注目を集めた「ジャパニーズ・ドリーム」の物語とは？（ダイヤモンド・ライフ編集部）

日経平均株価が5万4720円突破！

2月3日の日経平均株価の終値が5万4720円となり、最高値を更新した。株価を押し上げた背景には、1ドル155円台まで円安が進行したことが挙げられる。高市首相が衆院選の演説で「円安を容認している」ととられかねない発言をした影響もあり、自動車など輸出関連株を中心に、買い注文が集まった。

株高に沸く今だからこそ、改めて読み返したい文章がある。5大商社の一角である伊藤忠商事の岡藤正広・代表取締役会長CEOが、投資家向けに発信したメッセージだ。

伊藤忠CEOメッセージ、注目の内容とは？

40年以上も同社の自社株を積み立て、退職時に相当の資産を築いた一般社員の事例を引き合いに、巨万の富は一握りの起業家だけのものではなく、着実な投資によっても成し遂げられる「ジャパニーズ・ドリーム」であると伝えている。この岡藤CEOのメッセージを紹介した投稿はX上で1.4万の「いいね」を集め、120万回以上も表示されている。

この投稿に対しては、「あっぱれ」「資産形成のお手本」「羨ましすぎる」「あやかりたいわ〜」などの称賛のほか、「会社の持株会って結構あって会社も従業員もwinwin」「40年にも亘ってリスク取り続けてきたがゆえのリターンだな。すごい！」「労働＋投資＝最強」「女性に敬意をおぼえます」といったコメントが寄せられた。

さて、そのメッセージとは一体どんな内容なのか？ 約8000字ものメッセージ全文のうち、該当する約1400字を紹介する。

