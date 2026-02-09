◇スノーボード男子ビッグエア決勝（2026年2月7日 リビーニョ・スノーパーク）

男子ビッグエアでは日本初のメダルが、金・銀のワンツーで感動しました。他国の実力者が着地をクリーンに決められない中、日本勢の勝因は完成度だったと思います。

完成度とは何か。木村、木俣の両選手は、高さ、グラブでボードを持つ姿勢と時間の長さ、着地のクリーンさが素晴らしかった。着地で手を突いたり、転倒する選手が多い中、2人は完成度が際立っていました。

金メダルの木村選手は、基礎練習をしっかりやる選手です。ビッグエアは高回転の時代で、スピードと高さが出る大きなキッカー（ジャンプ台）で、回転数を競う傾向があります。ただ、今五輪は仮設台で回転数が出にくい。小さなキッカーで少ない回転数の技を奇麗に、しっかり着地する練習をしてきた木村選手の、細かな技術と精度の高さが、五輪で生きたのでしょう。

この金メダルは、多くの人の努力が実を結んだものです。大ブームだった1990年代に若者だった「スノボ第1世代」の人たちがコーチとなり、エアマット施設の設置や指導者の育成など、普及に努めました。その世代に憧れた第2世代が育成したスーパーキッズたちが今回の五輪代表です。道筋をつくった多くの人のサポートと努力が、悲願の金メダルに結びついたのだと思います。（プロスノーボーダー、スノーボード解説者）