スノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来選手が現地8日、試合から一夜明けて快挙を達成した現在の心境について語りました。

木村選手は試合を終えて時間がたった今も「五輪の場に立って金メダルを取っているのは本当に実感できない」と述べると、「小学生から中学生、高校の友達からだったり、保育園の友達とかからも、その親御さんからもメッセージが来ています」と反響の大きさを明かしました。

高得点が出た要因については、「自分のベストが尽くせたのが一番。昨シーズンはケガもあって今オフ、一からトレーニングのやり方を見直して、それを見つめ直して一から積み上げていった。今季は準備が整った状態で大会に臨めたので、過去一の自信があった」と語りました。

さらに会心の出来と自身も納得の3本目については「2本目でテイクオフの瞬間でミスして着地できなかった。3本目で2本目でできなかったところを修正して、ちゃんと着地はできると自分ではわかっていたので、そこでちゃんと修正できたのが良かった」と金メダルの獲得には、これまで重ねた努力による裏づけがあったことを明かしました。