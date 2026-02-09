ミラノ・コルティナオリンピックは８日（日本時間９日未明）、スノーボード女子ビッグエアの予選が行われ、前回北京大会「銅」の２１歳村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が合計１７１・２５点で２位、初出場の１９歳深田茉莉（まり）（ヤマゼン）が１６５・７５点で５位、２大会連続４位の２４歳岩渕麗楽（バートン）が１６４・００点で７位、１８歳鈴木萌々（キララクエストク）が１６０・５０点で８位となり、４人全員が上位１２人による決勝（日本時間１０日未明）への進出を決めた。

（デジタル編集部）

大型ジャンプ台から飛び出して空中技を披露し、難易度や完成度、高さ、着地などを１００点満点で採点するのがビッグエア。前日には男子が「金」と「銀」を獲得。昨年３月の世界選手権の女子で１〜４位を独占したこともある精鋭４人への期待も高まりそうだ。

予選には２９選手が出場。３回のランのうち上位２本の合計点で争われた。トップ通過は２０１８年平昌大会「銅」、前回北京大会「銀」の２４歳ゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）。３連覇をを狙う３４歳アナ・ガサー（オーストリア）も９位で決勝に進出した。

【１回目】

３番目に登場した村瀬は着地が決まり、右手を軽く上げてアピール。２番目に跳んだサドフスキシノットの９０・００点に次ぐ暫定２位。

深田は５番目に跳んだが、着地が決まらず２５・００点。

続く鈴木は余裕を持って技を繰り出し右手でガッツポーズも作った。７９・００点。

ガサーは１０番目。８１・７５点の滑り出し。岩渕は１３番目に登場し７２・２５点。

１本目を終え、村瀬が２位、鈴木が９位、岩渕が１６位、深田が２４位。

【２回目】

首位のサドフスキシノットは安定したランで８２・２５点。１本目との合計で１７２・２５点。

村瀬は勢いよく飛び出し、ばっちり着地も決めた。８２・５０点を加え、合計１６８・７５点。暫定２位。

１本目にミスがあった深田は今度は挽回のランとなり両手でガッツポーズ。７７・５０点を挙げた。

続く鈴木は着地に失敗し激しく転倒。１３・５０点に止まり、合計９２・５０点。

ガサーは７４・７５点で合計１５６・６０点。暫定３位に浮上。

滑り終えると軽く両手を上げた岩渕。１本目を上回る７９・５０点でそろえ、合計１５１・７５点。暫定５位に浮上。

２本目を終え、村瀬は２位をキープ。岩渕が６位に浮上、鈴木が２０位に後退。深田は２７位。

【３本目】

首位のサドフスキシノットは３本目もきっちり決めたが、合計１７２・２５点は変わらず。

村瀬は２本目を上回る８５・００点。１本目との合計で１７１・２５点

２本目で盛り返した深田の３本目は高さがあるランで、着地も決まった。８８・２５点を挙げ、２本目と合わせ１６５・７５点。

鈴木は右手でガッツポーズ、滑り終えると両手を挙げて喜んだ。８１・５０点。１本目と合わせ１６０・５０点に。

ガサーは１本目を上回る８４・７５点。２本目と合わせて１５９・５０点に。

暫定１１位まで順位を下げていた岩渕だったが冷静だった。１本目を上回る８４・５０点で、２本目と合わせ１６４・００点。深田と鈴木の間に割って入り、暫定５位に浮上した。

３本目で予選終了。最終的に村瀬２位、深田５位、岩渕７位、鈴木８位で予選通過。