“最強無敵姉妹”エリマリ、衝撃の“密着Tバック”ショット
グラビア界を席巻する“エリマリ姉妹”こと、Erikaと百瀬まりなが、9日発売の『週刊ヤングマガジン』11号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。
【別カット】衝撃の“密着Tバック”ショットを公開した“エリマリ姉妹”こと、Erikaと百瀬まりな
ルーマニアと日本のハーフの2人は、TikTokの動画がかわいすぎると一気にバズり、2018年にはグラビアデビュー。またたく間に人気を集めて同年12月には『ヤンマガ』表紙を飾った。その後はグラビア活動を控えていたが、一昨年12月、『週刊ヤングマガジン』で大人になって突然のグラビア復帰のサプライズ。以降グラビアシーンを席巻している。
今回は初上陸となる南国・グアムでロケを敢行。カラフルなビキニやランジェリーカットのほか、衝撃の“密着Tバック”ショットも収録している。
このほか、巻中グラビアには上田心暖、巻末グラビアには桃月なしこが登場する。
