¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÃÓ»³¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤¬ºÇ²¼°ÌÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤¹¡©¡Öµå³¦Æâ¤ÎÄêÀâ¡×¤È¡Ö£²¤Ä¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡×
¡¡²¼ÇÏÉ¾¤Ï»¶¡¹¤Ç¤â¡Ä¡£ÄãÌÂ¤òÂ³¤±¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤¬ÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ºòµ¨¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¾å¡¢ÀäÂÐÅª¼çË¤¤À¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£º£µ¨¤Î½ç°ÌÍ½ÁÛ¤â¸·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÃÓ»³Î´´²´ÆÆÄ¡Ê£¶£°¡ËÎ¨¤¤¤ë¿·¥Á¡¼¥à¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÊ¤¤¹²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤ëà¶¦ÄÌÅÀá¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡£¸Æü¤Î²Æì¡¦±ºÅº¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤Î¾¾²¼Êâ³ðÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡áË¡Âç¡Ë¤¬¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÃÓ»³´ÆÆÄ¤â¡Ö½é¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤Ç¡¢¤¢¤ì¤À¤±¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ì¤¿¤È¤³¤í¤âÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡×¤ÈàÎáÏÂ¤Î¥Ö¥ó¥Ö¥ó´Ýá½Ð¸½¤ÎÍ½´¶¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼¤Î³èÌö¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯Ï¯Êó¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¸½ºßÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤¡£ºòµ¨¤ÏºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¾å¤Ë¡¢Â¼¾å¤âÊÆµå³¦¤ØÎ®½Ð¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Î½ç°ÌÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¡áºÇ²¼°Ì¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬°µÅÝÅª¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âµå³¦Æâ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊàÄêÀâá¤âº¬¶¯¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¡Ö²¼ÇÏÉ¾¤¬Äã¤¤Ç¯¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡×¡£¸Å³ô¤ÎÆ±µåÃÄ£Ï£Â¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ø²¼ÇÏÉ¾¤ÎÄã¤«¤Ã¤¿Ç¯¤ËÆÍÇ¡¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ë¡Ù¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ð¤«¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡££²£°£°£±Ç¯¤Î¼ã¾¾À¯¸¢»þ¡¢£±£µÇ¯¤Î¿¿ÃæÀ¯¸¢»þ¡¢¤½¤·¤Æ£²£±Ç¯¤Î¹âÄÅÀ¯¸¢»þ¤Ë²Ì¤¿¤·¤¿¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡Ö³«ËëÁ°¤Ï£Â¥¯¥é¥¹Í½ÁÛ¤¬ÂçÈ¾¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î£³ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡»þ¤Ï£²¤Ä¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£°µÅÝÅª¤ÊÃæ¿´ÂÇ¼Ô¤Î½Ð¸½¤ËÈ¼¤¦ÂÇÀþ¤Î³èÈ¯²½¤È¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¡¡£°£±Ç¯¤Ï¿·½õ¤Ã¿Í¤Î¥é¥ß¥ì¥¹¤¬ÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬¡¢£²£¹ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸£¸ÂÇÅÀ¤È¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¤Î¹âÄÅ¿Ã¸ã¤òÃæ¿´¤Ë¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ¡¢ÀÐ°æ¹°¼÷¤é¤Îµß±ç¿Ø¤âÊ³Æ®¤·¤¿¡££±£µÇ¯¤Ï»³ÅÄÅ¯¿Í¤¬¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¡¢¥Ð¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î£´£±¥»¡¼¥Ö¡¢¥ª¥ó¥É¥ë¥»¥¯¤â¥ê¡¼¥°£±°Ì¥¿¥¤¤Î£³£³¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç¶Ïº¹¤Î»î¹ç¤ò½¦¤¤Â³¤±¤¿¡£
¡¡µ²±¤Ë¿·¤·¤¤£²£±Ç¯¤ÏÂ¼¾å¤¬£³£¹ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢£´ÈÖ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¡¢¥Þ¥¯¥¬¥Õ¤¬ÍèÆü£³Ç¯ÌÜ¤Ç¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ËÄêÃå¤·¤ÆÀ¶¿å¾º¡¢ÅÄ¸ýÎïÅÍ¤é¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¿Ø¤âµ¡Ç½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢º£µ¨¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤Îµß±ç¿Ø¤ËÀ±¡¢Áñ»Ê¡¢ÂçÀ¾¤é¤È¼ÁÎÌ¤¬¤½¤í¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÍ×ÁÇ¡£¤¢¤È¤ÏÂ¼¾å¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ëÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤¬¡Ä¡£¤½¤Î¸õÊä¤¬¾¾²¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¾¡Éé»ö¤Ï²¼ÂÌ¤òÍú¤¯¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£