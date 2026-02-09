¡Ú½°±¡Áª¡Û¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤âÂ¸Â³´íµ¡¡¡»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤Îà¶ÛµÞÅÐÈÄá¤â¼Â¤é¤ºÂçÀÐ¹¸»Ò»á¤éÍîÁª
¡¡µÄÀÊ¥¼¥í¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤¬¡Ä¡£½°±¡Áª¤¬£¸ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Ï¸ø¼¨Á°¤Î£¸µÄÀÊ¤«¤é£±µÄÀÊ¤Î»´ÇÔ¡£»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤ËÂ³¤¯¾×·â¤Ç¡¢ÅÞÂ¸Â³¤¹¤é´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ»á¤ÏÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á¤Ë½°±¡Áª¸ø¼¨Ä¾Á°¤Ë»²±¡µÄ°÷¤ò¼¿¦¤·¡¢Ìµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤òÀë¸À¤·¤¿¡£½°±¡Áª¤ÏÂçÀÐ¹¸»Ò¡¢¶ûÞ¼ËüÎ¤Î¾¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢¹â°æ¿ò»Ö´´»öÄ¹¤Î¥È¥í¥¤¥«ÂÎÀ©¤ÇÎ×¤ó¤À¤¬¡¢¤ì¤¤¤ï¤Î°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¤Ç¤¢¤ë¾ÃÈñÀÇÇÑ»ß¤Ï³ÆÅÞ²£ÊÂ¤Ó¤È¤Ê¤êËäË×¡£¾ðÀªÄ´ºº¤Ç¤Ï¤ì¤¤¤ï¤ÎµÄÀÊ¥¼¥í¤ä¼«Ì±°µ¾¡¤ÎÍ½Â¬¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£µÆü¤Ë¤Ï¡ÖÁªµó¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤Ï°®¤é¤Ê¤¤¡×¤È³¹Æ¬¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»³ËÜ»á¤¬¶ÛµÞÅÐÈÄ¡£ºÇ¸å¤Î£³Æü´Ö¤ÏÁ´¹ñ¹ÔµÓ¤·¡¢¥Æ¥³Æþ¤ì¤ËËÛÁö¤·¤¿¤¬¡¢»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤¯¡¢ÈÔ²ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×£³¿Í¤ÏÍîÁª¤·¡¢ÅöÁª¤·¤¿¤Î¤ÏÈæÎãÆî´ØÅì¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î»³ËÜ¾ù»Ê»á¤Î¤ß¡££²£°£±£¹Ç¯¤Ë¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÁªµó¤´¤È¤ËµÄ°÷¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»²±¡µÄ°÷£µ¿Í¤À¤±¤Î¾®½êÂÓ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¡¢°ìÄê¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿ÂçÀÐ»á¤¬¡Ö»³ËÜÂÀÏº£±£°£°¡¢ÂçÀÐ£°¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢£±£°£°ÂÐ£µ¤«£±£°¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢³«¤¤Ï¤¢¤ë¡£¥Þ¥¹¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤Ë¤ÏÁ´Á³Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²ù¤ä¤á¤Ð¡¢¶ûÞ¼»á¤â¡ÖÁÊµáÎÏ¤¬¤É¤ì¤Û¤É¶¯¤¤¤«¡×¤È²þ¤á¤Æ»³ËÜ»á¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÎÂç¤¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¹ñÌ±À¯ÅÞ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂçÀÐ»á¤Ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï»³ËÜ»á¤ÎÁá´üÉüµ¢¤òµ§¤ë¤·¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£