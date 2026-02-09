【40・50代ヘア】白髪ってこんな自然にごまかせるのーー！？ もっと早く知りたかった、、♡

ミドル世代で気になり始める「白髪」。最近は「白髪を隠す」のではなく、色やハイライトの入れ方を工夫することで「なじませて活かす」デザインが増えています。明るさやコントラスト、レイヤーとの組み合わせ次第で、伸びても境目が気になりにくいのも魅力。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、無理に若作りせず、今の自分に合うおしゃれを楽しみたい人に向けた「白髪ぼかしヘア」を集めました。

明るさでなじませる、ミルクティーレイヤーボブ

トップは軽く内へ、ベースは外ハネで動きをつけたレイヤーボブ。ミルクティーカラーをほどよくくすませることで、明るめでも上品な印象に仕上がっています。白髪との差がやわらぎ、全体のトーンに自然になじむのがポイント。レイヤーによる立体感も加わり、若見えも狙えそうな仕上がりです。

細めハイライトのレイヤーロブ

アッシュベージュをベースに、細めのハイライトを重ねた、結べる長さのレイヤーロブ。オレンジ味を抑えた色設計で、透明感のある仕上がりが特徴です。カットは、表面にレイヤーを入れて動きを出しつつ、毛先には厚みを残すことで、大人らしい落ち着きもキープ。ハイライトが毛束の陰影を際立たせて、さりげない奥行きと立体感を生み出しています。

まろやかなコントラストを活かす、切りっぱなしボブ

ストレートタッチの切りっぱなしボブに、グレージュ系のカラーを合わせたスタイル。白髪とベースのカラーの入りによって、あえて明暗差をつけることで、単調にならず、奥行きと抜け感のある印象に仕上がっています。白髪を隠すのではなく、デザインの一部として取り入れているのが特徴です。

細めハイライトのレイヤーミディ

表面から細やかなハイライトを入れ、白髪をなじませたミディアムスタイル。トップはふんわり内へ、ベースは軽やかに外ハネで、動きの中にも白髪を溶け込ませます。コントラストはやや強めながら、色の系統を揃えることで派手さは抑えた仕上がりに。白髪を活かす発想が光るデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mabashi_hair様、@sakosakosakosako様、@kaito_litze.osaka様、@hair_by_keiko様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里