「胸ぐらを掴み、脇腹を蹴り上げ」暴力先輩がまさかの“コンプラ課長”に出世 「辞めて正解」と確信する30代男性

職場を離れる決断は、時に人生を大きく好転させる。京都府の30代の男性（事務／年収650万円）は以前の職場で壮絶なパワハラに遭っていたと言い、当時の状況をこう振り返る。

「先輩から胸ぐらを掴まれる、脇腹を蹴られるなどのパワハラを受けていた」

現代のコンプライアンス意識からすれば、即座に懲戒対象となってもおかしくない蛮行だ。男性は転職を決意。そのあと数年が経ち、当時の知り合いから先輩の「その後」を聞いたところ、思わず耳を疑ったという。（文：湊真智人）

現在は「パワハラとは無縁で心穏やかに過ごせている」

男性が耳にした元職場の現状がこうだ。

「その先輩がコンプライアンス部門の課長になった」

暴力に訴えていた人物が、あろうことか“法令遵守“を監視する立場に就くとは皮肉というほかない。組織の自浄作用に疑問を感じざるを得ず、男性も「辞めて正解だった」と確信したようだ。

ちなみに現在の職場については、「パワハラとは無縁で心穏やかに過ごせている」と安堵したように明かしている。

「給料アップに休みも増加」すべてが向上した女性も

一方で、働く環境そのものをアップグレードさせたことで心身の健康を取り戻した人もいる。熊本県の50代女性（医療・福祉・介護）は以前勤めていた「放課後等デイサービス」を退職し、同業他社へ転職した。

「給料が上がり、休みが増えた」

待遇面が一気に向上したようだ。しかもそれ以上に女性が満足しているのは仕事の質だ。

「研修もきちんとあるし、事務作業もできるし、勉強になるし、環境もこちらの方が整っていいです」

よほど以前の職場が劣悪な環境だったことがうかがえる。「辞めてよかった！」と思うのは当然のことだろう。

